公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光

社會中心／巫旻璇報導

台北市警局保安大隊今（1日）上午傳出一起交通意外。一輛正要返回駐地的警車，行經新北市新店區北宜路二段時，疑似因駕駛恍神，未能及時反應，直接撞上前方停在紅線的客運巴士，強烈撞擊造成警車車頭嚴重凹陷，零件變形外露，畫面相當驚人。所幸警方確認，警車內的兩名員警皆未受傷，停靠的公車當時也沒有任何乘客，沒有造成額外的意外傷害。至於公車為庭的部分也開單告發。





警車追撞公車…客運駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光

警車當場追撞上去，撞擊力道相當大，警車保險桿、引擎蓋與前方車體都呈現明顯扭曲。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告









事故發生在今（1日）上午約11點左右。當時由34歲鄭姓員警駕駛的保大警車，沿著北宜路二段開往新店方向，準備回到保大駐地，在接近中生路口時，疑似因駕駛精神恍惚，沒注意到前方有一輛停放在紅線的客運車輛，導致警車當場追撞上去，撞擊力道相當大，警車保險桿、引擎蓋與前方車體都呈現明顯扭曲，兩名警員均無生命危險。





警車追撞公車…客運駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光

公車駕駛事發前剛好下車前往洗手間，車內無乘客，因此沒有其他人受波及。（圖／翻攝畫面）





公車駕駛事發前剛好下車前往洗手間，車內無乘客，因此沒有其他人受波及，新店分局員警獲報後迅速到場處理，並依程序對肇事員警進行酒測，結果顯示酒測值為零，排除酒駕因素。針對公車違規停放在紅線一事，警方也已表示將依法開單告發，事故詳細成因仍需交通事故鑑識人員後續調查釐清。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：新店驚傳警車追撞！公車駕駛尿急停紅線 員警恍神碰撞「車頭全毀」畫面曝光

更多民視新聞報導

他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

TANK「換上中國心肝」憔悴現身！眼下發黑「無修真面目」粉嚇壞

台南女疑遭侵犯…6惡煞抱不平「押惡狼套狗鍊拖行」私刑凌虐3小時

