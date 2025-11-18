公車駕駛缺員脫班 許睿慈促解決

市議員許睿慈針對近期公車嚴重脫班、民怨不斷的情況，要求市長謝國樑正面回應「是否規劃讓基隆公車駕駛長加薪」，以改善長期人力不足與班次不穩問題。（許睿慈提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市議會日前進行市長施政總質詢，市議員許睿慈針對近期公車嚴重脫班、民怨不斷的情況，要求市長謝國樑正面回應「是否規劃讓基隆公車駕駛長加薪」，以改善長期人力不足與班次不穩問題。許睿慈並引用臺北市長蔣萬安日前宣布公車駕駛長加薪八千元的案例，強調提升薪資是穩定駕駛人力最直接、最有效的方式，呼籲市府應參考其他縣市作法，儘速研議政策。

許睿慈指出，近一個月來，不少市民反映「清晨出門卻空等逾一小時」、「班表上的車始終未進站」，甚至部分站點連候車亭都沒有，民眾只能在風雨中無助等待。她強調，脫班問題並非偶發情況，而是駕駛長人力長期不足所致。基隆公車駕駛長滿編應為二百七十一人，但目前僅有二百五十一人，仍缺二十人，造成只要有人請假就難以調度班次，直接影響市民通勤權益。

廣告 廣告

針對招募困難問題，許睿慈指出，基隆公車駕駛長薪資偏低是最大主因；加上取得大客車駕照需歷時約五個月、期間無薪且必須自費，形成高額「隱形成本」，使許多人卻步。

許睿慈以桃園市為例，當地政府提供受訓津貼、完訓獎金、留任獎金等措施補足人力，並與婦幼及原民單位合作，成功吸引二度就業婦女及不同族群加入，不僅改善人力荒，準點率更提升了百分之十九。此外，臺北市以「加薪八千元」方式穩定駕駛人力，亦已出現初步成效。

對於加薪訴求，謝國樑回應表示，市府已開始計算加薪可行性，因財劃法修法造成基隆市明年歲入大減，市府預算將削減四十餘億元，仍須與主計處研議如何編列經費。許睿慈則強調，理解財務壓力，但駕駛長待遇關乎城市交通品質，應列為優先事項，盼市府儘速提出具體方案，不讓加薪議題停留在「再研議」。