公車駕駛謝竣吉熱誠服務 乘客感動寫信表達感謝

▲台中市公車駕駛謝竣吉以專業和親切服務，獲乘客肯定。

台中市公車每日發出近八千班次，是市民通勤、通學、採買與休閒重要交通工具，也是觀光客認識城市最便利的大眾運輸，公車營運時間從凌晨服務到深夜，方向盤背後的無名英雄，獲得民眾按讚肯定。一位市民日前從「台中一中」站搭車，感受駕駛謝竣吉熱誠服務，細心關照乘客安全，特別寫信表達感謝，希望多給默默付出的公車駕駛掌聲，共同打造友善的運輸環境。

這位寫感謝信給台中市政府交通局的民眾，分享一段暖心的搭公車經驗，他表示約三十年未搭乘公車，近日在「台中一中」站搭乘四十一路公車，原本只是一次普通的搭車行程，卻因駕駛貼心服務，駕駛行車平穩準時抵達，整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，稱許「台中公車服務真的很讚」，以身為市民感到驕傲，並希望透過這封信，讓更多人看見公車駕駛的辛勞，給予大眾運輸從業人員更多鼓勵。

對於乘客肯定，公車駕駛謝竣吉驚喜表示，這些都是該做的事。謝竣吉說，他原本開貨車，因載貨量減少結束生意，轉換跑道當公車駕駛，為熟悉路況和停靠站點，剛開始跟著資深駕駛認路，隨車學習從三天延長到十天，下班後還騎機車確認公車路線，學得慢但記得住最重要，目前服務時間為下午班，為保持工作精神，嚴格要求規律作息養足體力，珍惜服務的機會。

台中客運高鐵站站長林志偉表示，謝竣吉在台中客運服務十年，駕駛行車期間與乘客互動良好、服務態度親切，深獲乘客肯定，公司將予以記功獎勵。