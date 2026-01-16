公車驚魂！噴滅火器亮刀威脅 乘客嚇逃3／公車行駛狀況百百種 業者加強駕駛教育訓練

公車司機經常遭遇各種突發狀況。（示意圖，Pexels）

持續帶您關心這起公車挾持案，當時全靠公車司機冷靜應對，即時報警，才讓整輛車的乘客化險為夷。而平時司機在路上，也會遇到許多狀況，對此業者表示，定期會針對突發狀況對駕駛做教育訓練，並提醒遵照SOP處理，保護乘客安全。

公車車門才剛打開，裡頭乘客全部衝了下來，原來是遇到挾持事件。只見歹徒情緒激動，站在車廂內，手還拿著長刀，威脅人質，司機立刻拿起手機報警處理。當事司機：「有什麼事情去旁邊一點，去旁一點，有什麼事情好好說啦。」

雖然只是安全演練，但公車司機每天開車上路，百百種狀況要面對。除了最常見的行車糾紛之外，還可能碰到持刀、危及生命安全的突發事件。司機該如何保護自己、保護乘客？第一個步驟就是先趕快安全地把車子停下；第二個是把車門趕快打開，疏散乘客；第三個駕駛安全無虞的情況下，趕快就報警處理。

公車業者：「定期都有舉辦教育訓練，並配合政府警局演練。」近年來，駕駛座位也都有裝設隔板以及艙門，避免有歹徒突然闖入，干預行車安全。像是日本，公車若遇到緊急狀況，跑馬會顯示緊急事態發生，一方面可以提醒用路人注意安全，另一方面也能讓巡邏員警察覺異狀。

至於美國，公車則設有緊急按鈕，可以直接通報911，做最即時處理。借鏡國外的公車防護，台灣的公車安全似乎還有很大的改善空間。





