公車驚魂！女子持美工刀逼駕駛「載去派出所」 警壓制後送醫

女子搭乘公車情緒失控大吼，並持美工刀靠近司機，嚇壞眾人。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台北市北投區今(16)日上午驚傳公車有人持美工刀鬧事。一名女子搭乘公車情緒不穩，突持美工刀靠近駕駛，要求「載我去派出所」，車內乘客見狀立即報警。警方到場後將女子上銬壓制，並強制送醫治療，警詢後依恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

台北市北投區今日上午8時許，一名年約30歲的吳姓女子搭乘淡水客運682路線公車時情緒不穩，上車時突奔向駕駛並持美工刀靠近，要求「載我去派出所」，車內乘客見狀立即報警。

警方指出，上午8時7分接獲報案，指中央北路二段367號前、682路線公車上，有乘客持刀滋事。轄區長安派出所隨即派員到場，發現吳女情緒激動，已遭公車駕駛先行控制。警方到場後喝斥制止，但吳女仍持續激烈反抗，為防止其自傷或傷人，員警依法將其上銬管束，帶下車後強制送醫評估治療。警方表示，後續將依恐嚇等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

根據警方秘錄器畫面，吳女過程中不斷大吼，情緒明顯不穩。據了解，吳女自復興崗站上車後，突然走向駕駛稱「錢包掉了，請幫我找」，並要求駕駛直接開往派出所，駕駛安撫未果，女子隨即情緒失控。

針對該起事件，台北市公共運輸處表示，事發當下駕駛即時應變制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛及車上乘客均未受傷。公運處強調，後續將持續強化駕駛安全教育訓練，維護乘客安全及行車秩序。







警方查扣一把美工刀。 圖：警方提供