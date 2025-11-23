公車一次來很多台怎揮手？台中司機製圖曝「暗號&關鍵」，網驚：活20年第一次聽到！示意圖／取自pixabay

搭公車也有「暗號」？近日有網友不解提問，在公車站遇到兩台公車同時接近，若自己想搭的是第二台，該如何揮手才能不讓前一台車誤以為乘客要上車？問題引發熱論，一名台中公車司機就製圖分享「默契手勢」與「最大關鍵」。

該網友在Threads上表示，自己在搭公車時，曾因揮手示意，導致第一台車停下，真正想搭乘的第二台則直接開走，讓他十分困擾。他並疑惑發問「迎面而來兩台公車，我要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為我要搭，請問我該怎麼揮手？」

對此，台中康姓公車司機分享一張自製手繪圖解釋，乘客只要 用右手示意代表要搭第一台；左手則表示要搭第二台 ，多數司機都能理解。不過，他也提到，這項默契主要在台中通行，其他縣市不一定適用， 最關鍵的還是在於「讓司機看到你的搭車意願」 。

話題一出，許多網友紛紛回應「台北的駕駛保證看不懂，別嘗試」、「好酷！活了20年第一次聽到這個冷知識，下次有機會要實測」、「原來是這樣，先抄起來，在台中這麼久我還不知道」、「我都眼神堅定的盯著我要搭的車的司機」、「這樣左手比YA是不是比較清楚」、「我這邊都要揮手才會停車，不揮手就不會停車，所以沒這困擾」、「也太實用，每次都在想要怎麼辦」。

此外，還有網友好奇「 若是想搭第三台該怎麼比？ 」康姓公車司機分享，有位學生曾 舉起左手再比出OK手勢 ，他就立刻明白她要搭第三台，至於 若遇到第四台 ，他則建議乘客 直接往後站，讓司機能清楚看到 ，無論如何，讓司機看見你才是最有效的方式。

台中康姓公車司機分享一張自製手繪圖，傳授「如何在多台公車中，成功攔到自己想搭的那一台」。圖／翻攝自threads



