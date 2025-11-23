公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂

有網友詢問若公車一次來很多台該怎麼攔車。（示意圖／報系資料照）

近日有一名網友在社群平台Threads發文詢問，如果在公車站牌想搭第二台不同路線的公車，但前面還有一台公車，不想讓第一台誤停，該怎麼比手勢才不會讓司機搞錯。這個問題引發網友熱烈討論，也讓不少民眾才知道原來公車司機其實有「暗號」可以辨別乘客想搭哪班車，不過他也提醒，這個恐怕僅限於台中市。

一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」

廣告 廣告

對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指出乘客只要比出右手或左手就能讓司機明白，像是揮右手表示要搭第一台，揮左手則是第二台。司機補充，通常有經驗的司機都能快速理解，重點在於讓司機看到你的搭車意願，不過這個手勢主要以台中地區為主，不敢保證每個司機都懂。

不少網友表示第一次知道台中有這種搭公車「手勢默契」，「在台中這麼久我還不知道」、「台北的駕駛保證看不懂」、「我都眼神堅定地盯著我要搭的車的司機」、「這是搭台中市公車約定成俗的一種『規範』，在其他地區無此規範，但可以嘗試推廣」、「如果兩台同時進站，而我要搭的是後面那台，我會舉手，然後手指比向後面那台」。

另有網友好奇，「那如果想搭第三台呢？」康姓司機分享自己經驗：「曾經有位同學左手舉高，再比一個OK手勢，我就是第三台，然後我就知道她要搭我車了，當下感覺像瞬間學會了讀心術」；如果要搭第四台，他說，盡量往後走，讓第四台公車司機看到自己，「目的都是要讓司機看到知道喔！」

（圖／翻攝自Threads＠kon.s002）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

他驚訝台北跨年房價「住1天抵4個平日」 網喊正常：還是會客滿

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」