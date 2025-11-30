公車、火車都遇「他」咆哮客 竟是6案通緝犯
新北市一名潘姓男子近日在公車與火車上頻繁騷擾乘客，自言自語且對陌生人搭話，遭到無視便大聲咆哮，引發乘客恐慌。這名男子在火車上因講話聲音過大與工作人員爆發口角，鐵路警察到場處理時意外發現他竟是6起竊盜案的通緝犯。警方考量安全因素，等到列車抵達板橋站後才將他帶下車逮捕，避免在車廂內可能發生的失控行為，成功阻止他繼續在公共交通工具上騷擾乘客。
一名身穿綠色外套、戴眼鏡的男子在公車上表現異常，不斷自言自語並試圖與其他乘客交談。當乘客不回應時，他就會突然大聲咆哮，造成車上乘客的恐慌。一位曾被騷擾的公車乘客表示，該男子先是好心邀請他坐在旁邊的空位，但隨後便是「惡夢的開始」。這名乘客描述，男子不斷詢問他的眼鏡是否漂亮、是否為名牌，而當他因疲累沒有回應時，男子便開始瘋狂咆哮和謾罵。
這名騷擾乘客的男子不僅在公車上出沒，也被發現在火車上製造騷動。在火車上，由於他講話聲音過大，被工作人員制止後，雙方爆發爭執，最終驚動了鐵路警察。事件發生在29日晚間7點多，台鐵1251次區間車上。警方到場處理時，意外發現這名潘姓男子竟是6起竊盜案件的通緝犯。
考量到男子可能有失控行為，警方決定等到列車抵達板橋站後才將他帶下車逮捕。一位火車乘客目睹了整個過程，表示該男子一開始是在月台中間罵一群學生，隨後又走到月台前面繼續咆哮，講話聲音非常大聲，舉止瘋狂，嚇到許多乘客甚至有人因驚嚇而跳起來。
這名通緝犯在公共場所四處遊蕩，不僅大聲吼叫，還會靠近其他乘客想要聊天，造成許多人的不安。所幸在火車上有人及時報警，阻止了他繼續騷擾其他乘客，避免了更多民眾受到驚嚇。
