公車266繞211/3駛入和平雅比斯部落

市公車266繞2自十一月三日起延駛自雅比斯部落。

台中市和平區部落公共運輸路網，繼松鶴、裡冷、白冷、哈崙台等部落開通公車服務，市府交通局持續關心原民朋友交通需求，經協調豐原客運並獲中央等原民主管機關同意，成功推動「266繞2」公車路線。十一月三日起該班次公車將首度延駛到雅比斯部落，原民朋友不用再費時步行到東關路乘車，就近搭乘市區公車往返東勢，也提供一般民眾前往和平山區、谷關等地的公車路線選擇，活化當地社區觀光。

台中市交通局長葉昭甫表示，近年來市府與客運業者不斷檢討並調整市區公車路網資源，逐步開通高山部落的公車路線服務，也傾聽地方民意的聲音。經盤點和平區現有公車路網，勘查「266繞2」路線鄰近雅比斯部落，若能延駛進部落，居民便不用再走到大馬路上等車，上學、就醫或採買都會更方便。

交通局表示，市府積極協調豐原客運、中央及台中市原民主管機關，取得當地保留區土地使用許可後，正式核准「266繞2」繞駛雅比斯部落，新增「雅比斯」站點。自十一月三日起，「266繞2」公車將深入雅比斯街，這是行駛松鶴、裡冷、白冷、哈崙台的公車上路後，市府與地方居民、客運業者攜手合作，共同推動交通平權不分城鄉的成果，終於讓公車開進雅比斯部落，原民朋友們也非常期待。

交通局說明，因應「266繞2」公車延駛雅比斯部落、行車里程與時間增加，也同步微調「266繞1」谷關端的發車時間，原於下午五時二十五分發車，將延後至下午五時三十五分發車。提醒經常搭乘「266繞1」的民眾，多加留意發車時刻變化，避免錯過班車。「266繞2」公車路線服務滿足當地原住民朋友生活需求，一般民眾前往和平山區、谷關等地觀光旅遊歡迎搭乘。