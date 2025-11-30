「公運咆哮帝」大鬧公車、台鐵 身分是6條通緝犯

記者何孟哲、陳潔慧／新北報導

29日新北市有男子連續在公車、火車咆哮大鬧，警方到場處理，發現他竟然身揹6條通緝，立刻將人解送歸案。目擊民眾表示，當時男子不停抓陌生人聊天，如果不理會，就會被他咆哮，有人甚至被他的大嗓門嚇到跳起來，回想起來還餘悸猶存。

潘姓通緝犯還不意比耶。

潘姓通緝犯：「沒有人欠你們啦，如果你們有享受，你們要想想不是努力，不是理所當然。」

公車走道變成演講台，綠色外套男子逼近座位，拉著一個又一個陌生人聊天，且聲音大到無法忽視。

潘姓通緝犯：「欸，哈囉，你拍我帥。」

看到有人在拍，還對著鏡頭比耶，絲毫沒意識到自己的行為已經引起同車乘客反感。

站牌一到，所有人倉皇下車，公車幾乎淨空。

目擊民眾：「坐在他旁邊是惡夢的開始，當時我好累，我沒有要理他，他就瘋狂的罵我、咆哮我。」

鬧完公車還不夠，轉乘台鐵他一樣繼續咆哮，但這次被報警處理。

轉乘台鐵他一樣大鬧。

潘姓嫌犯：「第一段，第二段，第三段，第四段…」

員警：「欸欸，哈囉，小聲一點。」

一查身分不得了，這人竟然身揹六條通緝，包含竊盜、傷害、詐欺、毒品、妨害秩序、毀損，並被新北、台北、台南、高雄4個地方通緝。

潘姓男子身揹6條通緝。

目擊民眾：「他已經從月台在罵一群學生，叫的很大聲，一直在罵髒話，有不少人被嚇到，我有看到，就整個跳起來。他說法院有發給他什麼之類的，他說反正我也都沒去，所以你們現在再多一條，我也沒什麼差。」

鐵路警察局臺北分駐所副所長章穎承：「員警到場處置，經查潘嫌為竊盜等6案通緝犯，為顧及列車與旅客安全，警方全程隨車至板橋車站下車後，以優勢警力將其逮捕。」

警方至板橋車站將其逮捕。

通緝犯還敢在大庭廣眾下滋事自曝身分，被警方逮個正著。

