公道五高架噪音苦 盼設隔音牆
新竹市公道五路三段高架橋是往來市區要道，平日尖峰時段車流量大，民進黨新竹市議員鄭美娟指出，沿線社區居民多次陳情長期忍受噪音之苦，尤其夜間常因改裝車尖銳聲響從夢中驚醒，盼增設隔音牆。市府工務處長陳明錚表示，明年度預算增加30多億元，將啟動噪音評估，預計1個月內提出改善方案。
公道五路三段連接台68線、台1線及國道1號，是市區重要聯絡道路，也是串聯竹市東區與北區外環交通的主幹道。鄭美娟7日在議會質詢表示有近700戶、上千名住戶的社區，因緊貼公道五路三段高架橋，長期被噪音干擾，每到夜晚總是不得安寧，尤其夜間常被改裝車噪音驚醒，有些居民上夜班，白天要休息也無法入睡。
鄭美娟說，早在去年4月就在議會提案要求設置隔音牆，但市府回覆「經費不足」，6月再度提案，要求環保局在公道五路三段增設聲音照相機取締改裝車輛，卻發現執行成效有限。環保局僅以車載式噪音偵測短時間測得臨界分貝值，未能反映實際狀況。她認為，偵測點設置不精確，且偵測停留的時間太短，導致結果失真，對居民沒有實質幫助。
「居民實在等太久了！」鄭美娟提到，東光陸橋先前也有議員提案設置隔音牆，工務處回應迅速，已明確規畫隔音牆長度與經費1050萬元、工期120天，公道五路高架橋音量分貝不亞於東光陸橋，理應同樣優先處理，要求工務處提出具體期程，並說明明年度預算增加，是否可優先編列設置隔音牆經費？
陳明錚答詢表示，市府明年度預算約增加30億元，工務處將整體盤點全市路橋噪音問題，不管是東光陸橋或是公道五路高架橋，都會一併委請專業顧問公司評估。
陳明錚說，屆時將按照程序確認範圍、估算經費，並增設偵測點確認噪音影響區塊。若確實影響民眾生活，將架設隔音牆，預計1個月內完成初步評估結果並回報，再確定公道五路周邊的改善順位。
