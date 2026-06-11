「公道自在人心」 楊文科、鄭朝方各自解讀政績

新竹縣長楊文科今天公開說「公道自在人心」，竹北市近年的建設和進步，縣府團隊居功厥偉。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長楊文科、民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方今天不約而同公開說「公道自在人心」，各自解讀卻不同。楊文科在特教資源大樓動工典禮上說，竹北市近年的建設和進步，新竹縣政府居功厥偉，疑似回敬鄭朝方接受綠營徵召選下屆縣長時說，身為竹北市長常主動承擔幫縣府建設。鄭朝方則在里長聯繫會報上談接棒竹北市長者，應有對市長職務的正確認知，而他憑有限的權限做了最大的翻轉和建設，有目共睹。

楊文科說，竹北市近年的建設和進步，新竹縣政府居功厥偉，今天不僅全國首見跨領域整合的特教資源中心動土了，總圖書館馬上也要開幕，為了增加讓學子有優質高中可以就近入學，縣府推出5大高中方案，就連21座特色公園也都擺在竹北，竹北的欣欣向榮都是縣府整個計畫藍圖裡的政績表現。

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他還說，他自認無愧鄉親，因為沒有縣府把基礎建設做好，其他都免談。所有鄉鎮市長只要跟縣府一起合作，就絕對可以做得最好，他相信「公道自在人心」。

鄭朝方則說，期許未來竹北市長的接棒者，對市長的本職學能要有所認知，了解公所是最基層的行政機關，被賦予的權限和量能其實很小。以市民們最關切的教育跟交通問題，其實公所是沒有任何權力的。

他直言，檯面上要選市長者所提政見，似乎都跟市長實際能做的有很大落差。從他這幾年的各項市政，相信市民都看到他是用小小的權限，做出很多改變的事實，所以「公道自在人心」，因為大家都看得出他帶來的改變，是用熱情生命力去釜鑿過的痕跡。

新竹縣竹北市長鄭朝方說，他用小小的權限，常主動承擔替縣府解決縣政沉痾，「公道自在人心」。(記者黃美珠攝)

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