1219台北恐攻事件落幕多日，因體制疏漏而加劇傷亡人數的問題，至今仍被公部門集體忽視。取而代之的是大量釋出恐攻者的生活瑣事，連買潤滑油解決生理需求都公諸於世，此舉或能滿足人性的獵奇心態，卻無助解決社會防衛韌性被攻破的事實。這種拿風花雪月進行議題操作、遮蔽視線、自我掩護的手法，與凶嫌丟的煙霧彈並無不同。

這起悲劇清楚暴露公部門的預警不足、封控失靈、聯防失效，但事發迄今，政府展示了怎樣的檢討與反省？

我們看見，有員警出面泣訴他們拚盡全力，連下班同仁都衝往中山站商場；但這種反應明顯牛頭不對馬嘴，因為大家不解的是，犯嫌明明已看穿警政體系確實存在三不管的灰色地帶，才敢在太歲頭上動土，一路從北車殺向中山站，中間還能騎單車回旅館整裝，請問警方將如何破除各單位間的灰色地帶？

又或是，案發第一現場的北車一度有41組火煙探測器同時響起，為何沒有立即拉高應變層級？現場裝有監視器卻有7支故障，類似的救命缺口該如何補上？

可悲的是，無意直面問題的公部門開始轉移焦點，大量對外釋出恐攻者的生活瑣事，連瀏覽色情網站、購買飛機杯與充氣娃娃都拿來揭露。比起公布這類瑣事，勤務指揮中心當時的縱向與橫向聯繫記錄，或許才更該被攤在陽光下檢視。

蔣萬安說，他不願提及嫌犯姓名，是因為該行為本質就是製造恐慌，呼籲外界將焦點放回如何讓城市回到安全與秩序。然而，從各機關忙著對外丟擲訊息煙霧彈的現況來看，恐怕是言者諄諄，聽者藐藐。