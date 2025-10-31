公部門OT案爆抄襲 得標還抄對手文案連錯字都照搬
〔記者王捷／台南報導〕拿下政府OT案，改抄對手的投標文案，連錯字都相同，竟能交差。智慧財產及商業法院認定，彩虹育樂公司取得雲嘉南濱海國家風景區馬沙溝濱海遊憩區OT案，抄襲落選對手凱秝家實業公司的投標內容，侵害著作權判賠5萬元。
雲嘉南風管處招標馬沙溝遊憩區OT案，2021年首度公告時，凱秝家與彩虹公司都參與投標但未獲選，同年4月再公告後，彩虹公司奪得最優申請人資格，依規定成立馬沙溝公司，並在10月向機關提交執行計畫書。
但是，凱秝家指控，該計畫書與自家投標文件高度重疊，營運範圍圖、餐飲配置及植栽、防災表格等章節幾乎相同，連錯字「或上」都原封不動。
該份計畫書由凱秝家內部設計與工程人員依據現地丈量及經驗撰寫，具語文與圖形著作的創作性，未曾授權他人使用。彩虹公司在得標後卻以抄襲內容包裝執行計畫書，等同利用他人創意作為政府標案成果，破壞投標公平，也損害原創者權益。
馬沙溝公司辯稱，內容屬事實描述或公共資料，未具創作性，且相似僅約三成，屬平行創作或合理使用，甚至主張文件由外包公司撰寫，否認故意抄襲。
法院比對後認定，營運範圍圖完全相同，餐廳格局與廚房隔間一致，多處表格項目與欄位排列皆相符，顯然不是巧合。
法官指出，被告雖主張引用公共資訊，但抄襲部分涉及具創意的表達層面，屬受保護範圍，合理使用抗辯不成立。彩虹公司得標後再成立馬沙溝公司，以抄襲內容包裝執行計畫書的行為，違反公平競爭與著作權法精神。法院認為有主觀上的抄襲故意，明確侵權，除判賠5萬元外，並命自2023年8月起按年息5%計算遲延利息。
更多自由時報報導
前妻聲請保護令 剛踏出派出所就被打到半死
嘉縣1歲男童遭狗撲倒猛咬！臉部嚴重撕裂傷 犬隻遭沒入
怒告張惇涵「造謠刪預算」求償150萬 藍委陳玉珍敗訴
才受騙又被搶！男堅持用真鈔誘捕車手 埋伏警遇襲300萬遭搶走
其他人也在看
開BMW跑車狂飆撞死19歲打工女 假牙總監判刑10月
台中一名假牙公司總監沈姓男子（31歲），去年12月駕駛BMW跑車，失控撞飛對向騎士楊姓女子（19歲），楊女摔落6米深谷慘死，今遭依過失致死罪判刑10月有期徒刑。中天新聞網 ・ 14 小時前
小吃部變身毒趴KTV 警攻堅逮38名越籍男女
[NOWnews今日新聞]高雄大社工業區附近1間小吃部，暗中經營越式KTV，專供越南籍移工舉辦毒品轟趴，雖位處大馬路邊，平時大門緊閉，顧客都由後門。日前警方見時機成熟一舉逮捕越籍男女38人，清查後發現...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
觀察站／大法官難產 總統、立委都有責
大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽八日聲明，指大法官不得以違憲方式自我擴權，認為立法院已修改憲訴法，大法官有遵守義務，無權恣意...聯合新聞網 ・ 37 分鐘前
女失聯1個多月！警赴租屋處驚見恐怖景象…遺體發黑長蟲、屍水流滿地
台中市發生駭人死亡案件，今日（31日）台中市警方接獲桃園蘆竹分局通報，表示一名設籍桃園的61歲李姓婦人，在台中租屋，已失聯1個多月，家屬報案協尋。員警立即前往婦人租屋處查看，結果在門外就聞到濃濃屍臭味，經破門查看，婦人已死亡多時，身上長滿蛆蟲，且屋內滿地屍水，目前全案已報請檢察官相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記結生子女 真相驚人
高雄一名男子在嚴重車禍後呈現半植物人狀態，生活無法自理，完全失去行動及生育能力，其妻卻在丈夫昏迷期間陸續生下3名子女，依法被登記為婚生子。男子的親姊也是監護人發現，認為事情根本不合常理，向法院提起否認婚生子女訴訟。法院查明後最終判決撤銷3名子女的婚生子女推定。太報 ・ 1 小時前
港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！熱愛台灣定居39年 「香蕉你個芭樂」成絕響
活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的81歲男星馮淬帆驚傳過世，經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 16 小時前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 16 小時前
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨/仙塔律師反擊！怒告媒體求償75萬 轟：最嚴重職業傷害
因涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵訊內容給詐騙集團未到案成員的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，今年8月遭到檢方起訴後，又被媒體爆料出入地產富商飯局，和富商過從甚密，過豪奢生活，報導登出後，仙塔律師還親上火線，在自己經營的YouTube頻道「仙塔下凡」反駁報導內容與事實完全不符，現在仙塔律師也不忍了，對爆料媒體提告並求償75萬元。中天新聞網 ・ 22 小時前
大門鎖沒被破壞也可偷？ 嬷保險箱遇賊.損失逾2百萬
高雄市 / 綜合報導 高雄發生保險箱竊案！一名老婦人報案說她擺在房間裡，放有200萬定存單及金飾、現金，總價值約200多萬的保險箱被偷走了，她昨(30)日下午４點多出門，8點多回家，進房間準備休息才發現，放在窗簾後的保險箱不見了，警方初步調查，民眾家中上鎖，大門也沒被破壞，被害人表示，平常都會在大門鞋櫃處放有備份鑰匙，以方便親友進出，懷疑竊嫌觀察他們的作息已經很久才會下手，由於附近監視器沒有拍到可疑身影，目前警方擴大調閱中。遭竊老婦人女兒VS.記者說：「有用矽利康黏住，(你說保險箱嗎)，對。」掀開窗簾，陽台上還看得到黏貼痕跡，遭竊的陳姓老婦人說，被偷走的保險箱，原本放在這。遭竊老婦人VS.記者說：「我原本要躺下去，看到天啊怎麼會這樣。」保險箱竊案發生在高雄小港，遭竊的老婦人說，30日下午他4點多出門，晚間8點左右回到家，進房間要休息時才發現，保險箱不見了。遭竊老婦人女兒VS.記者說：「保險箱差不多像一個烤箱大小，金子一兩多，定存單子200萬。」老婦人家人說，保險箱裡頭有郵局定存200萬，金子、現金約16萬，是老婦人辛苦存的，沒想到出一趟門回來竟被偷，也透漏為了方便親友進出，有在門口鞋櫃放一份鑰匙，懷疑竊嫌已經盯上他們一陣子。遭竊老婦人兒子VS.記者說：「他是開鎖進去的嗎，(對開鎖進去)，他不知道觀察我們作息觀察多久了，我們鄰居說這兩天有兩三家也被偷。」高雄小港分局偵查隊長凃欣安說：「經本分局初步調查民眾上鎖大門未遭破壞，另查該路段自112年迄今，受理報案竊盜計有1件。」警方獲報後調閱監視器，不過沒有拍到竊嫌身影，目前採集相關跡證送驗比對中，這次的保險箱竊案，到底竊嫌身分為何，警方全力調閱監視器追查釐清中。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 13 小時前
誇張! 疑＂噪音糾紛＂女鄰居失控拿鐵片.磚頭丟人濺血
中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市爆發見血衝突！一名女子疑似不滿，隔壁店家機具運轉聲，也不滿老闆提醒她播放的佛經聲音過大，竟失控拿磚頭及鐵片丟人，導致鄰居頭部受傷縫4針。根據了解，當事人在4月份，就曾半夜拿菜刀砍站牌，如今又因為傷人事件，遭警方送辦。粉衣女子，不斷重複動作，蹲下，又起立，每一次都飛來，不同武器，一手拿著水桶，另一手開始丟東西，先是磚頭，再來是一塊大鐵片，不偏不倚的削到老闆頭部，互控"噪音"起衝突! 女鄰居持磚頭.鐵片砸人 被害者縫4針（圖／翻攝畫面）緊急送醫後，一共縫了四針，不過到底是多大的糾紛，要這樣，失控動手？疑似因為不滿被提醒佛經聲音過大，女鄰居竟拿鐵片攻擊人，不過糾紛，不只這次，也不只這戶，就連附近社福機構，也曾經受害。磚頭.鐵片都拿來丟人! 鄰居疑噪音糾紛驚爆濺血衝突（圖／民視新聞）根據了解，這名女住戶，已經住在當地幾十年，先前才因為不滿公車站牌設立在自家門口，深夜拿著菜刀，砍站牌出氣躍上新聞版面，但這次甚至還對人動手、出口謾罵。雖然事後受傷老闆，並未提告，不過警方表示，一樣會依社會秩序維護法處理。情緒不穩，失控傷人，只能說，千金難買有緣好鄰居。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：誇張! 疑＂噪音糾紛＂女鄰居失控拿鐵片.磚頭丟人濺血 更多民視新聞報導北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音9歲男童持刀刺死母親！ 臨終前她淚喊：來抱我最後一次嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆:有牌流氓民視影音 ・ 12 小時前
台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在斃死豬的化製三聯單中，疑似遭到塗改，使得化製場所收的「甲聯」與豬農收下的「丙聯」數字對不起來。對此，台中市府農業局副局長蔡勇勝，今（30）日下午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會透露，被塗改的單子就是甲聯。媒體在非洲豬瘟中央前進應變所記者會中提問，化製三聯單的甲聯與丙聯數字不一樣，農業局是否有掌握差異的數字究竟差多少？對此，蔡勇勝回應，因為台中沒有化製場，而斃死豬有一單是送往雲林，已經透過行政程序調這個單子，應該在這兩天應該會完成程序；據農業局掌握，被塗改的是「送樣」的那一聯上頭，也就是甲聯。蔡勇勝也說，一開始查訪農友問豬隻死亡數字，是用對方口述則記錄116隻，而現在系統紀錄斃死豬的數字則為78頭。針對疫調中產生的各種疑雲，台中地檢署昨（29）日說，為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於昨日上午傳訊證人王姓獸醫佐至署，查明全案始末，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢諭知請回。另，因非洲豬瘟中央災害應變中心於本（10）月28日指出，案涉台中市某養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯與丙聯記載之病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事。台中地檢署表示，對此高度重視，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率同本署重案支援中心檢察事務官前往台中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形；並於昨日依據台中市政府2025年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事，展現本署堅定依法查辦之決心。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」 更多民視新聞報導病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？爭議不斷！台中市府非洲豬瘟疫調出狀況 卓揆出手了台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰民視影音 ・ 1 天前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 1 天前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 18 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
嘉義縣 / 綜合報導 不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依「鐵路法」裁罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰，其實類似事件常常發生，從去年12月，到今年10月中，就有16位民眾違規被罰。嘉義縣員警說：「行人車輛不得進入鐵路路線。」警方向前取締開罰，事情發生在30日上午，林鐵處與員警，在眠月線沼平車站，到十字分道區段，執行取締，結果在眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規行走在鐵道上，已經違反《鐵路法》第70條規定，每個人將處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。阿里山林業鐵路及文化資產管理處科長洪淑霞說：「發現兩名違法遊客，依鐵路法規定，每人將處以1萬元以上罰款，林鐵文資處在此呼籲，前往眠月線的遊客，不要貪圖捷徑，請往姐妹潭的方向，行走塔山步道，前往眠月線，以維護自身及行車安全。」其實類似案件，之前就常常發生，遊客VS.嘉義縣員警(2025.05.16)說：「我是從上面下來，(對，那邊也有，兩邊都有公告)。」今年5月，也有民眾走在鐵道上，被警方抓到開罰，還不太清楚為什麼不能走進來，但明明都有貼公告，從去年(2024年)12月開始，到今年10月中，林鐵處和警方已經聯合取締21次，總共就有16位民眾，違規受罰。想抄捷徑或是拍美照，冒險行走在鐵軌上，如果遇到列車或是作業台車經過，真的相當危險，還得收罰單，實在是不好示範。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
補冬季節到 雲林中藥公會提醒這幾點
11月7日立冬，進入國人補冬季節，雲林縣中藥公會理事長劉錦生提醒，民眾補冬要注意個人體質，使用中藥材要到合格的中藥商開設的中藥房購買，不要買來源不明的藥材，才能吃得安心又補身。雲林中藥公會與雲林縣書香關懷協會11月2日將在土庫六房媽紅壇舉辦「2025全國藥膳嘉年華」，現場有縣內20家中藥行設攤，提供自由時報 ・ 1 天前