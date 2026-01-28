公都盟怒轟藍白惡搞預算擺爛不審 強推貪污除罪修法「全民下架」。（示意圖） 圖：翻攝公督盟臉書

[Newtalk新聞] 立法院本會期進入倒數時刻，不僅在延會期間今年度國家總預算仍「一毛未審」，嚴重怠忽職守；國民黨團更在最後關頭圖窮匕見，將「救涉貪立委」看得比「國家發展」更重要！司法法制委員會的召委翁曉玲已突襲排定明日（29）召開黨團協商，針對這部以「助理福利」作為虛假包裝，實質卻是掩蓋貪污、破壞法治的「牛煦庭版《立法院組織法》修正案」，意圖在週五（30）院會強行闖關三讀。

更令人不齒的是，據媒體報導，國民黨團內部早已備妥「黑箱修正動議」，準備在院會表決時突襲提出，只為了讓「助理費貪污除罪化」更為明確，給黨內面臨司法審判壓力的立委開脫、交代。對此，公民監督國會聯盟（公督盟）嚴正指出，這絕非改革，而是一場意圖摧毀國家廉政防線、為貪污犯量身打造的「惡法」。公督盟痛斥這種「預算擺爛一毛未審，貪污除罪卻急著過」的無恥行徑，並呼籲全民睜大眼睛看清楚：誰敢支持助理費貪污除罪，誰就是讓台灣民主倒退的罪人！

無恥！國民黨強推貪污除罪！發給詐領助理費立委「免死金牌」

國民黨立委牛煦庭辯稱「修法是為了助理福利，一毛錢都不會進立委口袋」，這完全是欺騙社會的障眼法！本法案最惡毒的陷阱，在於將原本屬於「國家公款」的助理費，在法律定義上偷天換日改成「立委個人補助」，並且未規定實報實銷，明定要立即實施，嚴重違反釋字499禁止民代自肥原則！

公督盟強調，牛煦庭委員沒說的是，一旦修法通過，錢進到立委口袋，恐將通通無罪！因為在法律上，刻意地模糊公私界線、削弱貪污罪構成要件，將使人頭助理、浮報薪資、差額回捐等詐領公帑行為，降格為個人補助使用爭議；此外，國民黨隻字不提「建立」助理聘用資訊、安全審查機制等配套監督機制，形同拆除國會最後一道防火牆，讓立法院暴露在貪腐與境外勢力滲透的雙重風險之中。

假協商、真過水！藍白膽敢投票支持貪污除罪三讀，選民必將淘汰貪腐政黨

本屆以國民黨、民眾黨多數聯盟領導的立法院，立法程序屢次出現重大瑕疵，相關作法甚至遭到大法官宣判違憲，卻仍準備強推爭議法案！公督盟先前已經串聯超過九十個民間團體，嚴正警告國民黨切勿故技重施，假協商、真過水！讓助理費貪污除罪化修法強渡關山！

面對踐踏程序、護航貪污的惡行，公督盟呼籲全民緊盯支持除罪立委，年底選舉必淘汰貪腐政黨！

1. 緊盯關鍵少數：若民眾黨膽敢在週五表決時缺席或投下贊成票，就是貪污除罪的共犯！

2. 一人一則留言：致電或留言給國民黨立委表達抗議：「敢過貪污除罪法，下次選舉必定淘汰！」

3. 分享轉傳圖卡：國民黨想亂中偷渡，唯有靠全民轉傳真相，才能擋下這輛失速的貪腐列車！

