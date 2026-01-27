公開你兒子激戰片！台南女還嗆前任爸：你們家完了

社會中心／楊佩怡報導

新北市一名男子小明（化名）與女子珍珍（化名）分手後，引發珍珍強烈不滿。後來珍珍不僅致電小明爸爸，恐嚇要散布他兒子的性愛影片，甚至在兩年後持續透過 LINE 傳訊恐嚇要讓小明全家「祖產過繼」、「兩夫妻去上吊」，行徑極為囂張。台南地方法院日前審結，依兩項恐嚇危害安全罪，判處該珍珍應執行拘役 80 日，可易科罰金。





珍珍傳訊恐嚇小明爸，威脅若不照她的意思做，就要散布小明的性愛影片。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

第一波恐嚇：威脅散布性愛影片毀名譽

根據判決書餒榮，112 年 4 月間，珍珍與小明分手後心生不滿，竟打電話給小明爸，語氣激進恐嚇稱：「我錄的影片、簽約的文件會公諸於世」、「小明就會變成廢人，你們家也就完了」。珍珍更下最後通牒，要求小明立刻趕到她那邊，否則將採取行動毀掉小明工作，甚至威脅公布其「做愛影片、吸毒影片」及渲染家長的私生活，讓小明一家深感恐懼。

持續糾纏：兩年後再傳 LINE 逼過繼祖產

沒想到事隔兩年，珍珍的怨氣仍未消減。114 年 4 月間，她再度透過 LINE 接連傳訊給小明爸，聲稱小明簽下了 5000 萬元的本票，要求小明爸盡快將「祖產過繼」給兒子。訊息內容更包含「那些影片都足夠讓你們兩夫妻直接去上吊」、「我在考慮讓你兒子消失在輿論中」等極端言語，並威脅要將證據寄給男方的親戚朋友間，試圖以此控制小明全家人。

珍珍承認有打電話給前男友爸，但她否認恐嚇，辯稱是前男友害她得病，才連絡對方家長要求陪同就醫。（ 示意圖與本事件無關 /此圖為AI生成）





辯稱「逼就醫」卸責 法官不採信

庭審時，珍珍雖坦承曾打電話及傳訊息，卻矢口否認有恐嚇意圖。她辯稱是因為小明隱瞞病情導致她被感染，卻又避不見面，她才希望透過小明爸約束兒子，主觀上是想要求對方陪同就醫，而非恐嚇。然而法官認為，珍珍所使用的言語具濃厚警告意味，在社會通念上已傳達加害名譽與財產之意，足以使一般人產生心理壓力與畏怖。即便珍針對小明的行為有所不滿，也應循合法管道處理，其辯詞僅能視為犯罪動機，無礙於恐嚇罪之成立。

珍珍涉恐嚇罪，遭台南地方法院處拘役 80 日。（ 圖 / 翻攝Google maps )

法院判決：欠缺自制力且犯後無悔意

法官審酌珍珍沒有以理性方式處理感情糾紛，而是恐嚇被害人及其家屬，破壞社會治安，由此可見珍珍目無法紀且欠缺自制能力；且犯後仍一再合理化自身行為，將罪責推給被害人，難認有悔悟之心。法官最終依兩次恐嚇罪分別處拘役 40 日及 50 日，合併定應執行刑為拘役 80 日，如易科罰金以每日新台幣 1000 元折算，全案仍可上訴。

