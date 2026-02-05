公開力挺高市早苗！川普稱日本眾院大選「非常重要」 預告她3月19日訪白宮

美國總統川普公開發文，力挺日本首相高市早苗。圖為2025年10月28日，川普與高市早苗在日本橫須賀海軍基地，一同登上美國「喬治華盛頓」航空母艦。路透社



日本眾議院選舉將於週日（2/8）登場，美國總統川普週四（2/5）發文，公開為日本首相高市早苗背書，並提到高市將於3月訪美，兩人將於3月19日在白宮會晤。

川普（Donald Trump）在自家社群平台Truth Social發文，寫道：「日本這個偉大國家將在週日舉行非常重要的國會選舉，選舉結果對日本的未來非常重要。高市早苗首相已公認是強而有力且睿智的領導人，並且真心愛護自己的國家。」

川普寫道：「我期待3月19日在白宮迎接高市首相。（之前）我訪問日本時，我和我的所有代表全都對她印象深刻。」

廣告 廣告

川普在貼文中表示，美國與日本除了國家安全領域之外，也在達成重大貿易協議方面密切合作，這項協議對兩國都有極大裨益。

川普寫道，高市及其執政聯盟的表現，值得高度肯定，「因此，作為美國總統，我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持。她不會讓日本人民失望！」

高市上月23日正式宣布解散眾議院，提前舉行大選。她領導的自民黨與維新會組織的執政聯盟目前在眾院465席中僅有233席，正好過半，盼改選後能掌握更多席次，達到自民黨單獨過半、甚至掌握更具優勢的「安定多數」席次。

高市去年10月成為日本史上第一位女首相後，隨即迎接川普訪日。她與川普一同搭機前往位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，川普演說時盛讚高市，並強調美日關係緊密。

更多太報報導

社群發文讚台積電熊本二廠3奈米計畫 日相高市：「矽島九州」復活

有興趣嗎？沙烏地宣布：對外國投資人開放股市交易

影片上線10天就點閱破億！高市早苗人氣超越流行樂壇紀錄