公開向賈永婕道歉！ 前立委謝欣霓「挺她選台北市長」

美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）昨天徒手征服台北101，讓台灣地標再度躍上國際，背後推手、101董事長賈永婕也受到肯定。前立委謝欣霓今（26）日發文公開向賈永婕道歉，坦言過去看錯了她，並認同網友看法，挺賈永婕角逐台北市長。

美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）（左）與台北101董事長賈永婕。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

對於賈永婕剛接台北101董座，謝欣霓在臉書發文承認：「一開始大多數的人不看好她，包括我在內。不看好的原因是這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？」

謝欣霓指出，昨天101被世界看見後，她想起以前也沒人看好陳水扁會當台北市長。2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信他會當選總統。做好一切努力，等待機會就能夠翻轉！

謝欣霓說，她必須為過去不看好她向賈永婕董事長道歉！之前對於她的公司經營方式確實有一些意見，不過這一次她真的很棒，非常棒！也只有身為運動高手的她才有這個勇氣做這個決定！

前民進黨立委謝欣霓。（圖／翻攝謝欣霓臉書）

謝欣霓提到，今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，她也覺得這是個非常好的想法！

謝欣霓強調，既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選。就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！

對此，網友們在底下回應表示認同，「願意承擔的人才能帶領眾人」、「說到我心裡的話！台北市需要一個溫柔又有魄力的市長，而不是政客」、「我贊成賈董出來選台北市長」。

