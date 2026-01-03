公開嗆聲賴瑞隆？林岱樺曝黃色小鴨真相：有人就是愛攬功

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

林岱樺今(1/3)於政見會上火力全開，除了公開點名其他候選人比派系、比誰是誰的「細漢仔」，還特別暗指「小鴨爸爸」賴瑞隆，表示有人把重大建設攬功在自己身上，事實上，真正讓黃色小鴨游進愛河的，是基層的公務員。

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等4人，表態爭取2026高雄市長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，由民進黨主辦的初選電視政見發表會，則在今日下午登場，第三階段則由參選人發表結論。

林岱樺在結論時間火力全開，諷刺其他候選人有派系、靠山支持，她還表示，這場選舉，不是在比誰的派系靠山硬，更不是在比誰是誰的「細漢仔」，高雄不是任何派系的禁臠，高雄是全體市民的家。

此外，針對賴瑞隆提到自己過去擔任高雄市新聞局長時，促成黃色小鴨公展的政績，林岱樺也開酸，她說，真正讓黃色小鴨游進愛河的、真正讓建設落地生根的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員，是無私奉獻的志工團。

