公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民進黨推動『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫』，就是要建立讓侵略者不敢輕舉妄動的防護網。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

中共解放軍今天宣布，將以「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，範圍包括台灣海峽、台島北部、西南、東南、以東等區域，此外，共軍還預告，明日將對台灣周邊的5處公布海域，進行實彈射擊。

鍾佳濱稍早在臉書發文指出，中共以『正義使命』為名進行圍台軍演，實際上是以武逼統的『邪惡侵略』威脅。再次向國際社會證明，中共才是區域和平最大的不穩定因子兼麻煩製造者。

鍾佳濱說，這幾年，中共在國際社會搶佔兩岸歷史與法律文件的詮釋權，以「使命」、「收復」包裝武統企圖，將台灣形塑成中國的失土，並藉由國際宣傳管道柔性喊話，搭配實施軍事封控，透過兩面手法進逼台灣。

鍾佳濱表示，幸好，這種兩面手法騙不了台灣人民，更騙不了世界，各國早就對中國喊話多次，日本首相高市早苗表明，中國對台動武將危及日本國安，進而觸法行使自衛權的機會。

鍾佳濱指出，德國外交部長也說，中國在台海製造緊張，對歐洲及國際社會構成威脅；北約秘書長喊話，不要以為台海衝突跟歐洲無關，一旦中國武力犯台，俄羅斯就會趁機在歐洲作亂；美國最新的軍力報告更明確指出，中國間諜滲透、核武擴張等威脅，意在取代美國。

鍾佳濱說，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心。面對共軍壓境，民進黨團的立場很清楚：台海安全沒有妥協空間，國防預算沒有退讓餘地。我們推動『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫』，就是要建立讓侵略者不敢輕舉妄動的防護網。

鍾佳濱表示，投資國防就是投資自衛與和平，唯有提升侵略的代價，才能免於戰爭。反之，在立法院杯葛國防預算、削弱台灣的防禦力，就是在中國面前脫掉裝甲、高舉雙手，讓中國用最低的成本侵犯台灣。

鍾佳濱指出，我們看到台北市長蔣萬安前腳離開上海，解放軍後腳就圍台軍演，只證明跪地求饒換不到中國的善意，只會讓中國變本加厲。和平統一與武力統一，只是毒藥和鞭子的差別，都換不到台灣人熱愛的民主與自由生活。

鍾佳濱說，自己不禁要問，當中共戰機在台灣上空咆哮時，高喊反戰爭的退將在哪裡？當台灣面臨中國威脅，高喊要和平的立委、黨主席在哪裡？只敢卡台灣軍售，不敢譴責習近平，就是「廢武促統」。

鍾佳濱表示，民進黨團嚴厲譴責配合中共威嚇台灣，裡應外合的政治人物，我們將全力捍衛國防預算，提升台灣國防實力、守護我們心愛的土地！

