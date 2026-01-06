公開婚紗照 陳漢典告白LULU：會像富士山陪在身邊

（中央社記者洪素津台北6日電）藝人陳漢典、LULU將於25日舉辦婚禮，今天2人公開赴日本富士山拍攝的婚紗照，夫妻倆「人品爆發」在清晰的富士山前完成拍攝，陳漢典放閃宣示，會像這座富士山一樣，永遠穩定地陪在LULU身邊。

陳漢典、LULU公開婚紗照和喜帖，夫妻倆都很驚訝能夠在如此清晰富士山美景下完成婚紗照拍攝，陳漢典透過新聞稿表示，「因為Lulu是個性比較『E』人的Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

提及會決定遠赴日本富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典與LULU也不約而同給出了超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」

對LULU來說，富士山就像是陪伴她多年的心靈座標，富士山不一定每次天氣都完美，但富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」（編輯：林恕暉）1140106