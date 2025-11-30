公開家暴照「控尪勒脖雙眼充血」！安歆澐再發不自殺聲明：大家保護我
記者蔡維歆／台北報導
安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐事後上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。如今她也發布不自殺聲明了。
安歆澐昨晚錄許聖梅的《危機女王》直播節目，訴說婚變心路歷程，除了公布被打的家暴照片，她也當場公開發表「不自殺聲音」，希望大家保護她。同時公布被國手老公家暴的驗傷照，兩顆眼睛都是血色。她指出：「老公的力氣已經大到我無法承受，對方當時右手拿美工刀，自己拚命要抵住他的右手，然後對方還拿她頭髮勒住脖子，他用力勒，導致自己腦部嚴重缺氧，所以才眼結膜出血，臉部血管也都大爆裂。」
安歆澐透露自己被家暴後，到現在還在做精神治療，而且有非常嚴重的失眠，以及在人際關係上比較沒辦法像之前一樣的互動，甚至出現社恐。她還表示：「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
