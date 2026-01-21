公開對罵後 馬斯克暗示要買下瑞安航空

（德國之聲中文網）周一（1月19日）晚些時候，馬斯克在他的X平台上發起了一項投票，詢問他是否應該收購瑞安航空（Ryanair）並“讓瑞安航空重回巔峰”。

將近95萬人參與了此次投票，其中大多數人選擇了“是”。

瑞安航空方面尚未對此投票做出回應。

瑞安航空拒絕使用星鏈

馬斯克連日來多次談及可能收購歐洲最大的廉價航空公司瑞安航空。此前，他同這家愛爾蘭航空公司首席執行官奧利裡（Michael O'Leary），就航班上使用Wi-Fi的問題發生爭執。

奧利裡一直拒絕為瑞安600多架飛機配備馬斯克的星鏈衛星互聯網系統。奧利裡認為，安裝在機艙頂部天線的重量和阻力會增加燃油成本。

馬斯克反駁稱，奧利裡掌握的“信息有誤”，並懷疑瑞安航空不知道如何測算安裝星鏈設備在燃油方面帶來的影響。

在接受愛爾蘭廣播電台Newstalk采訪時，奧利裡表示，星鏈系統將導致每年多耗資近2.5億美元，而瑞安航空的乘客不願意為上網增加付費。奧利裡還說，“馬斯克對飛行和阻力一竅不通……坦白說，我不理會馬斯克在他那個叫X的糞坑裡搞的任何東西。”

事情很快演變成一場公開的隔空爭吵，兩位商業巨頭開始互相謾罵。這位愛爾蘭人稱馬斯克是“白痴”，而特斯拉首席執行官迅速回擊，稱奧萊利才是“真正的白痴”。馬斯克甚至呼籲瑞安航空解雇奧萊利。

不過，馬斯克一向喜歡在社交網絡上出言不遜，提供要約也往往是出於挑釁目的，並非認真。只有一個例外，他對Twitter的收購，也是開始於一個出人意料的要約。瑞安航空的市值估計接近350億美元。

