公開尪偷情「遭判公開道歉」！元配「拍片認錯」偷臭…老公遭停職

國際中心／綜合報導

中國河南一名女子牛娜於去年底在網路上發佈影片，揭露丈夫多年婚內不忠，卻反遭對方以名譽受損為由提告。法院審理後裁定，牛娜須連續15天對外公開致歉。依判決要求，她自本月12日起，透過個人抖音帳號每天上傳「道歉影片」。然而影片內容卻與外界想像不同，她在交代道歉緣由時，反而逐步還原丈夫外遇的過程，意外引發話題，被網友形容為「道歉式處刑」，吸引數百萬人圍觀討論。

公開尪偷情「遭判刑公開道歉」！元配「拍片認錯連環爆」偷臭神反轉…老公遭停職

牛娜透過抖音帳號「娜姐重生」開始履行道歉義務，將道歉影片拍成「偷情8點檔」，被網友戲稱為「道歉式處刑」。（圖／翻攝自抖音）

廣告 廣告





綜合中國媒體報導，牛娜指出，與自己結婚17年的丈夫高飛，與一名同樣已婚的韓姓女同事發展不正當關係，時間長達5年。憤怒之下，她選擇在網路公開兩人的外遇證據，沒想到卻因此被提告，高飛主張名譽受損，要求賠償並請求法院命牛娜公開致歉。法院審理後，未採納高飛索賠2萬元人民幣（約新台幣9萬）的主張，但認定牛娜在網路揭露他人私生活，已構成侵害隱私權，因此判決她刪除相關貼文與影片，並須在百度、抖音等平台刊登經法院核准的道歉聲明，連續保留15天，不得撤下。

判決生效後，牛娜透過抖音帳號「娜姐重生」開始履行道歉義務。影片中，她以平靜語氣朗讀道歉內容，甚至包括「你與韓潤女士是真心相愛」、「我不該將你們婚內出軌五年的事實公開」等文字，為避免波及無辜，她還依網友建議補充對方全名與職務資訊，影片表面是道歉，實際卻是公開偷情紀錄，引發大量網友圍觀。高飛任職於河南三門峽市耿村煤礦，擔任機電一隊黨支部書記。隨著影片火紅，耿村煤礦於17日發布聲明，指出高飛早在2025年12月5日已遭黨紀處分，目前已被停職調查，後續將依調查結果處理。

牛娜將道歉影片拍成「偷情8點檔」，被網友戲稱為「道歉式處刑」，吸引數百萬人追看。更引發討論的是，她也開始在影片中進行帶貨銷售，意外轉型成話題型網紅。然而，隨著聲量擴大，有粉絲指出其直播與影片遭平台下架、限流，甚至關閉打賞功能，引發支持者不滿，直呼「這明明是法院要求的，為什麼要被封？」。

原文出處：公開尪偷情「遭判刑公開道歉」！元配「拍片認錯連環爆」偷臭神反轉…老公遭停職

更多民視新聞報導

《瑯琊榜》男星遭爆床照！本人回「3字」怒告造謠女網友

外資狂挖台股20億美元 南韓卻賣超3億？

感動全球玩家！傳Rockstar讓癌末粉絲搶鮮體驗《GTA6》

