公開幫情敵徵求砲友 女子加重誹謗判刑

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳女不滿林女介入她與論及婚嫁男友感情，竟在社群網站指名道姓，發布「幫妳徵砲友好不好？(她可能很缺)」、「她會以不知道對方有女友的藉口，跟人家打砲」等文字，新竹地院依加重誹謗罪判刑。

法官調查，陳女與張男原為論及婚嫁之男女朋友關係，林女則係張男前女友，陳女因認林女介入感情，竟於去年9月28日先以其本人IG帳號發布「我感覺有很多人認識她，如果有她八卦可以跟我說，對，她就是小三，她說我前任跟她說我們分手了，然後就跟他打砲了，但全天下的人都知道我們在一起，妳不知道？ 妳堅持說你們有打砲，好喔，在這邊幫妳徵砲友好不好？(她可能很缺)」等語。

廣告 廣告

陳女接續以其本人臉書帳號發表「想要大肆宣揚一下，各位妹子請小心，不要遇到新竹叫張某某的男生，她多次欺騙女生感情，很前任們曖昧不清，那也小心一下這個林xx，她會以不知道對方有女友的藉口，跟人家打砲」等語，且設定為公開，使不特定多數人得以共見共聞。

法官審酌陳女因與林女有涉及當時男友私人感情糾紛，率爾在社群軟體上發布足以毀損林女名譽且僅涉私德而與公益無關內容，貶損林女社會評價，並侵害告訴人隱私，所為固值譴責，惟念其並無前科，且稱案發當時身心狀況不佳，經法官核閱其病歷資料，亦非全然無據，堪認係因一時情緒失控，致觸犯本案之罪。

陳女於偵查中即已一再表達願與林女調解之意，惟雙方經調解後未能就賠償金額達成共識，最後依加重誹謗罪判處罰金2萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

獨家》警破譯張文雲端資料 想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人

北捷血案》SG M18煙霧彈非來自蝦皮 張文網購清單曝光

