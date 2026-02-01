公開征服台北101幕後視角 霍諾德讚：從沒見過的景象

極限攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）於1月25日徒手攀登台北101，耗時91分鐘完成挑戰。事隔一週後，他在社群平台發文分享多張照片，並盛讚攝影團隊的專業表現，直呼「我這輩子從沒見過這樣的景象」，再度引發網友熱烈討論。

霍諾德昨天完成赤手攻頂台北101。（圖／Netflix提供。《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。）

霍諾德在臉書上透露，這些照片全由他的好友兼Netflix團隊攝影師巴勃羅·杜拉納（Pablo Durana）所捕捉。其中包括攀爬過程的紀錄、遼闊的天際線,以及前一晚隔壁大樓亮起「GO ALEX GO」打氣標語的畫面。霍諾德表示，這些史詩級美照讓他感到相當震撼。

其中一張照片，畫面中可見另一名攝影師布雷特·洛威爾（Brett Lowell）在半空中腳踩鋼索，身後架設著攝影機拍攝霍諾德攀爬的過程。儘管已做好安全措施，險象環生的場景仍宛如電影特效般令人驚嘆。霍諾德對此發自內心稱讚：「整個拍攝手法和團隊都超乎水平，說真的，他們是我這些年合作過最棒的夥伴。」

霍諾德更進一步表示，能與所有朋友並肩作戰，看著他們在各自的領域發光發熱、大展身手，是他參與這次挑戰覺得最棒的樂趣。他認為整個攝影、架設團隊簡直是神級水準，對於能與這樣優秀的夥伴合作感到非常榮幸。

貼文曝光後吸引大批網友湧入留言，「視覺效果讓人震驚，也展現對幕後團隊的信任」、「向參與的每一個人致上極大的敬意」、「身為台灣人很感謝你為台灣創造如此美麗的場景，你也讓我們看到了勇氣，並突破自己的極限」、「Alex登上台北101的前一天、後一天天氣不是下雨就是起霧，即便直到現在，沒有一天像是1月25日那樣，這就是完美的日子」。

