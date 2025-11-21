公開打臉陳智菡 邱臣遠：新竹市立馬偕兒醫未違法圖利

新竹市議員劉崇顯在市議會總質詢要求代理市長邱臣遠應公開澄清新竹市立馬偕兒童醫院沒有違法圖利情事。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立馬偕兒童醫院容積率被民眾黨立法院黨團主任陳智菡拿來作為救柯文哲涉京華城弊案的擋箭牌，卻遭法院認證是造謠，台北地院昨天(20日)判決陳智菡需賠前新竹市長林智堅30萬元精神撫慰金，民進黨新竹市議員劉崇顯、陳建名及楊玲宜今在議會總質詢問代理市長邱臣遠是否公開澄清馬偕兒醫並未有任何違法圖利情事，邱臣遠回應肯定馬偕兒醫的貢獻，也稱馬偕兒醫籌建過程，市府公務員都依法行政，沒有違法。邱臣遠的回應等同打臉陳智菡及同黨市議員李國璋，間接承認李國璋與陳智菡對兒醫容積率的指控是造謠。

廣告 廣告

劉崇顯肯定邱臣遠勇敢為公務員發聲及承認前市長林智堅並無圖利馬偕兒童醫院的回應。他提到，昨天台北地院司法判決民眾黨發言人抹黑新竹兒醫應賠償30萬，可說是遲來的正義，但令人遺憾的是民眾黨仍堅不認錯，聲稱是有經過查證的合理評論。

他說，臺北高等行政法院判決109年度訴字第452號就明確指出，「本件被告依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於系爭都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，被告以原處分將系爭土地容積率由250％提高為450％，於法並無違誤」。

劉崇顯說，法院早已認證前市府與新竹馬偕兒醫一切合法，但民眾黨仍無視相關事實繼續抹黑潑髒水，他要求邱臣遠應在市府澄清專區澄清新竹馬偕兒童醫院沒有違法圖利。對此，邱臣遠回應若有必要，市府會做此說明。

新竹市議員劉崇顯在市議會總質詢要求代理市長邱臣遠應公開澄清新竹市立馬偕兒童醫院沒有違法圖利情事。(記者洪美秀攝)

新竹市議員劉崇顯在市議會總質詢要求代理市長邱臣遠應公開澄清新竹市立馬偕兒童醫院沒有違法圖利情事。邱臣遠也公開肯定馬偕兒醫的貢獻，並稱沒有違法圖利之事。(記者洪美秀攝)

新竹市議員劉崇顯在市議會總質詢要求代理市長邱臣遠應公開澄清新竹市立馬偕兒童醫院沒有違法圖利情事。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

質疑林智堅圖利扯兒醫「容積率暴增」比京華城高 陳智菡判賠30萬

陳智菡應賠林智堅精神撫慰30萬！議員諷被李國璋害到

陳智菡敗訴判賠林智堅30萬 楊玲宜批民眾黨特性就是「騙」

反制中國最強宣傳！賴清德吃壽司挺日本水產 畫面登東京電車

