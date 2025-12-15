公開挺蔡易餘挨批背骨 林淑勉：只是初選 大選會支持黨提名人

國民黨籍嘉義縣太保市民代表林淑勉14日在一場公開活動致詞時，呼籲民進黨嘉義縣長初選要支持立委蔡易餘，引發爭議。(本報資料照片)

國民黨嘉籍嘉義縣議員詹琬蓁在臉書開炮。(取自詹琬蓁臉書／呂妍庭嘉義傳真)

國民黨籍嘉義縣太保市民代表林淑勉14日在一場公開活動致詞時，公開呼籲民進黨嘉義縣長初選要支持立委蔡易餘，由於林淑勉具黨代表身分，其因個人恩怨的表態讓黨內同志炸鍋，同黨縣議員詹琬蓁轟林淑勉「背骨」，要她有本事退出國民黨，林淑勉反駁她的行為無關黨派，說她被罷免時黨內無人替她發聲，嗆要開除黨籍就開除。

民進黨正在進行嘉義縣長初選民調，「英系」蔡易餘對決「賴系」縣議員黃榮利，林淑勉除在太保市社區餐會要大家初選支持蔡易餘，也現身蔡易餘造勢場合，讓同志詹琬蓁看不下去，在臉書開砲，批林淑勉騙完國民黨的票選上黨代表就支持民進黨，「有本事就退出國民黨」，還一狀告上黨中央。

廣告 廣告

詹琬蓁說，林淑勉是黨代表，卻公開替民進黨拉票，行為不可取，她已多次反應給黨中央、身兼縣黨部主委的立委王育敏，但黨部都只有勸導，已經有很多黨員不滿，要求黨部、黨中央拿出態度，寧缺勿濫。

面對黨內同志的批評，林淑勉也有話說，表示這只是民進黨的初選，不是國民黨和民進黨的競爭，無關黨派，如果是明年大選，就算民進黨候選人是蔡易餘，她也會支持國民黨提名的縣長。

林淑勉說，她會支持蔡易餘，主要是太保市沒建設經費時，一些案子是透過蔡易餘和縣府才爭取到經費，且她個人被提罷免投票時，遭黃榮利所屬勢力攻擊，國民黨卻沒有一個人站出來為她發聲、給予支持，讓她孤軍奮戰。

林淑勉說，要她對一個傷害她的人悶不吭聲，這是國民黨的作法嗎？既然黃榮利的對手是蔡易餘，她就支持，這是私人恩怨，不解詹琬蓁等藍營人士為什麼要攻擊她，反嗆要開除、就開除，無所謂。

針對林淑勉的爭議行為，國民黨嘉義縣黨部表示，考績會有在討論、會處理，黨部不多做評論。

【看原文連結】