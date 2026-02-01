公開攀登101「幕後視角」！霍諾德大讚史詩級畫面：從未見過

霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀登頂101。美聯社



美國知名攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）1月25日攀登台北101，創下紀錄。時隔一週，他在社群平台分享幾張幕後視角，強調：「我從未見過這樣的景象」，再度引起熱議。

霍諾德在臉書、IG分享幾張照片，透露這些是由他朋友杜拉納（Pablo Durana）所拍攝，對方是這次Netflix拍攝團隊的一員。其中一張是攀登前一晚，杜拉納拍下台北101隔壁棟亮起「GO ALEX GO」的燈光，讓霍諾德驚呼是史詩級畫面，「我從未見過這樣的景象」。

另外一張則是攝影師鮑爾（Brett Lowell）在空中腳踩鋼索，後方架著攝影機的畫面，雖然有做好安全措施，讓整個畫面仍讓人感到險象環生，霍諾德大讚，整個拍攝手法和團隊都是神級水準，「說真的，他們全是我多年合作下來遇過最棒的夥伴」。

霍諾德並說，能和朋友們合作，看著他們在各自的領域大展身手，是這次計畫中「最大的樂趣」之一，沒什麼比看到朋友的作品更讓人高興的了！

