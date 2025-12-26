公開散布仇恨言論、激化對立 政院拍板修正「社維法」最高罰3萬

行政院院會今日(26日)通過《社會秩序維護法》修正草案，對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，將處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

草案同時新增，以網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數位發展部、大陸委員會及相關機關後，得令網路平台、網路內容提供者或網路服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

廣告 廣告

草案規定，假如情節重大或為避免急迫危險而有即時處置必要者，內政部得逕令網路接取服務提供者停止解析或限制接取。對於網路業者無正當理由不遵行內政部的相關命令，內政部可處3萬元以下罰鍰，並令其限期改正，若屆期未改正得按次處罰。

行政院政務委員林明昕表示，本次社維法修正，並非擴張限制言論自由，而是在言論自由保障前提下，針對必要情形進行合理規範。他指出，相關限制除符合憲法第23條所定的原則外，也依循我國所應遵守的《公民與政治權利國際公約》第20條的規定。