公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼

每日郵報報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席一場公開對談，無預警遭一名律師衝上台高喊要遞交傳票，而這段插曲正好發生在他為Nvidia(輝達，又稱英偉達)執行長黃仁勳辯護之際，奧特曼傻眼愣住，台下隨之爆出噓聲。

聊天機器人ChatGPT之父奧特曼3日出席舊金山一場對談活動，討論議題包括運動、領導力與人工智慧前景等，與會嘉賓包括NBA金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）。

OpenAI CEO Sam Altman was ambushed on stage and served with a subpoena during a speaking event in San Francisco on Monday.Dramatic video shows a man storming the stage, waving an envelope, and declaring he had a subpoena for the tech billionaire.The activist group Stop AI… pic.twitter.com/7ZN3yd4qHz— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) 2025年11月9日

對談時，主持人耶庫提爾（Manny Yekutiel）問到：「黃仁勳身家達1790億美元，卻有4200萬名美國人失去糧食補助，這樣的世界合理嗎？」美國聯邦政府10月初關門至11月3日超過1個月，造成接受糧食券計畫（SNAP）補助的千萬人陷入斷糧危機。

奧特曼回答，黃仁勳不應為此被責難，並稱對方為國家與經濟做出「了不起的貢獻」，創造企業與技術本身就具價值。他還說，社會應該更關注如何讓科技惠及更多人，而非責怪成功者。

就在此時，一名背著背包的男子衝上舞台，高舉白色信封喊道「我要遞送傳票」。奧特曼神情錯愕，現場觀眾回過神後爆出噓聲，主持人與現場人員連忙攔阻，隨後保全將這名男子帶離舞台。

事後行動團體「停止人工智慧」（Stop AI）聲稱，這名律師代表他們在現場成功遞送傳票，要求奧特曼出庭作證。這場審判主要針對該團體多次到OpenAI總部外抗議、擋住大門和馬路的行為，奧特曼現在依法必須出庭作證，代表檢方認為他的說法或相關資料，可能和案件有關。

