公開監視器畫面謝洪詩幫爸爸「把屎把尿」 李運慶哥哥道歉發6點解釋

洪詩和李運慶婚後相當美滿，近日李運慶哥哥李運泰去年10月在Threads上的言論被翻出，當時李運泰公開家中的監視器畫面表示，畫面中是洪詩幫爸爸按摩腳的畫面，再加上他的言論遭到炎上。洪詩和李運慶都發長文解釋，不過仍是無法平息眾怒，李運泰隨後也發文道歉。

李運慶和洪詩。（圖／翻攝自臉書）

李運泰其實不單是因為監視器畫面引起憤怒，而是他的用字讓部分網友感到不適，像是他曬出李運慶和洪詩第二胎的合照寫下，「收集孫子的速度完全比照大家收集labubu的概念」、「我兩位可愛的姪女，光想到他們倆未來精緻的臉蛋、品格的養成和善良的內在，所有模板就是他們的親媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福」。

廣告 廣告

李運泰道歉。（圖／翻攝自Threads）

李運泰發文道歉

對某些產生誤解的回覆寫在這就不ㄧㄧ回覆了：

>我們在申請到巴氏量表後立刻幫爸爸請看護，我和我弟和我媽我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。

>監視器畫面是運慶詩涵自己公開過在社群的畫面，我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。

>詩涵本來就沒有義務要幫我爸按摩腳，但當詩涵主動提出來覺得可以協助讓爸爸的血液循環，其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵=傭人，文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解在此抱歉。

>恐婚的人可以多觀察運慶和詩涵平時的婚姻生活分享，不要用我片面的文字斷定她們全部婚姻的樣貌。

>我家沒什麼背景我和德何能覺得我們了不起？我說比運慶帥、說詩涵很幸運、labubu等回覆，只是自嘲和自認為的幽默，如果少數文字有造成某些人誤解抱歉讓你誤會了，文章重點只有能娶到詩涵有多榮幸有多感謝。

>很單純只想分享洪詩的好，對內文好奇的人可以多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻，瀉血所有關注文章鼓勵和批評的網友。

李運泰去年10月的發文。（圖／翻攝自Threads）

李運泰去年10月的發文。（圖／翻攝自Threads）