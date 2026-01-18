公開監視器畫面謝洪詩幫爸爸「把屎把尿」 李運慶哥哥道歉發6點解釋
洪詩和李運慶婚後相當美滿，近日李運慶哥哥李運泰去年10月在Threads上的言論被翻出，當時李運泰公開家中的監視器畫面表示，畫面中是洪詩幫爸爸按摩腳的畫面，再加上他的言論遭到炎上。洪詩和李運慶都發長文解釋，不過仍是無法平息眾怒，李運泰隨後也發文道歉。
李運泰其實不單是因為監視器畫面引起憤怒，而是他的用字讓部分網友感到不適，像是他曬出李運慶和洪詩第二胎的合照寫下，「收集孫子的速度完全比照大家收集labubu的概念」、「我兩位可愛的姪女，光想到他們倆未來精緻的臉蛋、品格的養成和善良的內在，所有模板就是他們的親媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福」。
李運泰發文道歉
對某些產生誤解的回覆寫在這就不ㄧㄧ回覆了：
>我們在申請到巴氏量表後立刻幫爸爸請看護，我和我弟和我媽我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。
>監視器畫面是運慶詩涵自己公開過在社群的畫面，我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。
>詩涵本來就沒有義務要幫我爸按摩腳，但當詩涵主動提出來覺得可以協助讓爸爸的血液循環，其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵=傭人，文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解在此抱歉。
>恐婚的人可以多觀察運慶和詩涵平時的婚姻生活分享，不要用我片面的文字斷定她們全部婚姻的樣貌。
>我家沒什麼背景我和德何能覺得我們了不起？我說比運慶帥、說詩涵很幸運、labubu等回覆，只是自嘲和自認為的幽默，如果少數文字有造成某些人誤解抱歉讓你誤會了，文章重點只有能娶到詩涵有多榮幸有多感謝。
>很單純只想分享洪詩的好，對內文好奇的人可以多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻，瀉血所有關注文章鼓勵和批評的網友。
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 60
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍今（18）日傳出逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9
同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝
政治中心／李汶臻報導前總統陳水扁先前曾發文表示，陳亭妃有「99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，當時公開力挺陳亭妃，引發各界熱議。民進黨台南市長初選結果於15日出爐，資深綠委陳亭妃順利出線，接下來將披上綠袍參選，與「老對手」國民黨立委謝龍介正面交鋒。力拚成為台南建城400年來首位女市長的她，再度迎戰謝龍介，也霸氣喊出「我要6戰6勝謝龍介！」。今（17）日適逢115學年度學測登場首日，陳亭妃稍早也發文鼓勵考生並曬出一張素顏舊照，畫面曝光引發討論。民視 ・ 1 天前 ・ 39
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服
藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 10
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 92
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 13 小時前 ・ 6
獨家／啦啦隊女神牛奶遭裝定位器新進展 警方鎖定GPS購機出產地驗指紋
中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 成員牛奶（王儷潔），以甜美外型與親和力累積超過30萬名粉絲，近日卻親自揭露，她的座車竟在毫不知情的情況下，遭人偷偷私下在車底安裝GPS 定位器，且時間長達一年以上，直到送修保養才意外證實，而她也事後報警，並心有餘悸透露自己的看法。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
李運慶反擊了！親揭洪詩「為失智公公把屎把尿」真相 嗆：動個腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 8 小時前 ・ 5
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
洪詩照顧公公！網酸「女方錯嫁」李運慶還原看護真相：是你嫁嗎？
娛樂中心／巫旻璇報導藝人李運慶與妻子洪詩近日成為討論焦點。事件起於李運慶的哥哥去年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩長期照料罹患失智症父親的付出，該貼文近日被網友翻出後，引來部分質疑聲浪，認為有「孝道外包」、將照顧責任轉嫁給弟媳之嫌，相關討論持續發酵。對此，洪詩先前發表長文說明來龍去脈，直言自己並未將照顧視為多麼偉大的事，「當時只是照顧男友的爸爸」。隨著爭議升溫，李運慶也於18日親自在社群平台留言區回應多名網友的質疑，試圖為事件畫下句點。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光
連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
珍妮佛勞倫斯談選角心酸 因「不夠漂亮」錯失角色輸給瑪格羅比
奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日在節目上意外揭開的一段好萊塢選角秘辛。她提到網路輿論與某些外界負評，可能是導致她與《從前，有個好萊塢》經典角色「莎朗蒂」擦身而過的原因。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
許瑋甯10年前長腿辣照出土！身形一對比 網看傻：時間被偷了嗎？
女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，表現亮眼的她也榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面則是與邱澤合作電影擦出愛火，並於去年（2025）誕下一子，今（17日）許瑋甯在社群中曝光10年前舊照，幾乎沒什麼變的外型，讓大家震驚不已。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
《功夫》火雲邪神梁小龍離世！親友證實：正準備告別式 武打影星殞落
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息已由親友證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，相關細節未對外多作說明。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 83
「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1