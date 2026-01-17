公開約戰藍委、館長！杜承哲拋千萬賭注闢謠：證明5000億美金全是納稅錢支出就送錢，有人敢接嗎？許美華「閉眼跟注喊+1」

台美關稅談判結果昨（17日）公布，台灣爭取到日韓齊頭的15%稅率不疊加，並成為首個獲半導體232條款最惠國待遇的國家，企業將自主對美投資2500億美元，政府則提供2500億美元的信用擔保額度，卻遭在野稱是「5000億美元送給美國」。對此，醫師杜承哲昨發文「約戰」藍委牛煦庭、吳宗憲和網紅「館長」陳之漢，只要能證明「5000億美金全是納稅錢支出」，將送出千萬台幣，放話「有人敢接嗎？」反紫光奇遊團成員許美華也發文力挺，「我也跟進下注一千萬，叫造謠仔出來輸贏。」

對於外界謠傳，杜承哲批評，牛煦庭、吳宗憲在記者會瞎扯「台灣將對美國投資5,000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」，館長陳之漢也唬爛「16兆台幣加上40%技術銷量送給美國」。



對此，杜承哲表示，「我懶得闢謠了，直球對決：2500億「信保」你看不懂，我先不要欺負你，那個部分政府實際要動用的準備金約為1%至3%；另外一筆2500億，就是企業實質投資規劃，無涉政府資金。」



杜承哲指出，有影片可以證明，美國商務部長親口證實，2500億美金是「企業直接投資」，不是納稅人的錢，影片可以直接提供給記者朋友。



杜承哲為此開出「約戰內容」，邀請吳宗憲、牛煦庭、陳之漢或其他任何人，只要能證明「5000億美金全是納稅錢支出」，自己今天台股這一帳戶內將近1000萬台幣全部賣出，送給他們隨便運用，捐款或怎樣都可以。



杜承哲放話，反之如果約戰「無法證明全部是納稅錢」，他們就是輸，只要出50萬台幣捐偏鄉學校就好，「怎麼樣，將近1000萬 vs 50萬。我讓你們20倍，很賺吧？」



杜承哲再說，大家注意看，牛煦庭、吳宗憲、陳之漢如果支支吾吾，顧左右而言他，講一些「不隨側翼起舞」、「無聊」、「蹭流量」之類的屁話，那就是不敢接，等於認輸；但凡猶豫一秒鐘，都是對這1000萬的不尊重。



杜承哲表示，如果不是那三位人士，但有十足把握打臉他，非常歡迎提供證據，就不用在那邊鼓譟幫腔，嗆「你是什麼咖小」，因為無論大咖小咖，1000萬都是真錢。他嗆聲：「你能戰贏我，你什麼咖我都歡迎；你不敢接，那你就當場輸了，吵屁吵？」



杜承哲也說，如果親口承認「阿沒有啦！5000億或16兆什麼的，本來就沒有全部都政府支出」，那就算投降，接受更正。他表示，自己純粹是看不下去，明明事實並非如此，但有些人負有網紅流量或立委職責，仍然執意說謊，欺騙社會大眾，長期破壞台灣社會的信任，這是最糟糕的示範，歪風必須被遏止，「有人敢接嗎？」



後續許美華也發文力挺表示，網路現在拼命洗謠言，一個是造謠投資美國5000億假數字；另一個就是渲染美國要台灣讓出40%半導體產能，掏空台灣。她表示，國民黨一直造謠有夠煩，自己也跟進杜承哲醫師，下注一千萬，叫造謠仔出來輸贏。

(圖片來源：杜承哲臉書、三立新聞網)

