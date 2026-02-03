公開透明討論歷史非製造仇恨 「牛背上的鬥士」特展邀走進百年農民運動

成大副校長陳玉如說明，「牛背上的鬥士–簡吉與台灣農民組合百年特展」對大學的社會責任意義。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今(2026)年是「台灣農民組合」成立百年，為了紀念這段歷史，成功大學人文社會科學中心、大眾教育基金會與湯德章紀念協會，在台南湯德章故居共同推出「牛背上的鬥士–簡吉與台灣農民組合百年特展」，同時策劃走讀活動，讓參與者在「行走—停留—聆聽—對話」中，沉浸式理解百年農民運動的歷史記憶。

今(3)日舉行揭牌暖身活動，成功大學副校長陳玉女說，很多人說學校不能討論政治，但事實上好比今天的展覽，把簡吉、簡娥與湯德章的故事帶進社區，就是希望能讓大家公開、透明討論事件，並不是要製造仇恨，而是希望讓更多人了解歷史，讓憾事不再重演。她強調，大學不只是傳知識，更有責任連結歷史與當代議題，透過展覽與走讀，讓學術研究真正務實落地。

展覽特別選在湯德章故居舉辦，由成大USR(大學社會責任)計畫深耕南美里社區，透過當地耆老導覽與教育活動，呈現百年前農民運動與人權議題的脈絡。成大人社中心主任楊政達表示，展覽揭示二戰前後政治行動者的網絡，也帶領民眾理解人權在當代的價值。

1百年前，簡吉辭去教職，協助成立「台灣農民組合」，與青年們騎著腳踏車、提著公事包，穿梭田野、鐵路與糖廠，掀起一波波農民運動浪潮。

走讀活動由成大人社中心與「踏溯台南」團隊策劃，路線從湯德章故居出發，途經原台南神社、原台南州會、中西區圖書館、司法博物館、孔廟等人權歷史地標。

特展奠基於去年成大、台灣糖業公司與大眾教育基金會簽署的學術合作備忘錄(MOU)，結合歷史研究、社會實踐與人權教育，展現產官學界守護台灣土地與歷史的決心。

展覽將於2月28日正式開放，展期至2027年2月27日。

「牛背上的鬥士–簡吉與台灣農民組合百年特展」特展展出簡吉獨照。(記者洪瑞琴攝)

「牛背上的鬥士–簡吉與台灣農民組合百年特展」將帶領民眾走讀人權歷史地景。(記者洪瑞琴攝)

