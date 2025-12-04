公開預算不見蹤影！海軍銳鳶二型無人機「改花特別預算」：3年126億採購36架

總統賴清德先前提出1.25兆國防特別預算，將籌獲項目共「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類。其中，由中科院研製的「銳鳶二型」無人機在115年度公開預算中卻找不到，據了解，海軍已經將其列入特別預算，將採購36架，經費為126億。

由中科院研製的「銳鳶二型」無人機，通過各項作戰測評，導控距離可達300公里以上，可有效提升海上情監偵能量，同時在去年的「海、空精準彈藥射擊」操演中，該機就曾執行海上目獲，運用無線微波、高通量衛星和4／5G行動通訊等多重管道，將靶艦畫面即時回傳指揮所、作戰中心，發揮海搜雷達、光學鏡頭功效。

今年9月剛落幕的國防航太展，軍方也展出「銳鳶二型」無人機，等同銳鳶二已經是要量產，不過在明年度預算中，卻沒有看到該項預算，究竟是否改為特別預算採購？根據國防部回覆立法院書面資料提到，「銳鳶二型」無人機具複合式光學酬載、海搜雷達、逆合成孔徑（ISAR）、電子截收及船舶自動識別系統(AIS)，偵蒐距離達300公里以上，並於113年3月通過測評，符合海軍作戰需求。

國防部指出，為強化海上搜索與識別，維持長時監偵與目標標定能力，原規劃114至117年執行，因預算獲賦年度調整，現規劃115至118年籌獲。「銳鳶二型」無人機已完成建案程序及預算編列，於預算尚未獲賦前，援例本部不對外公開資訊。

由此可見，籌獲年度調整後，又「完成預算編列」，等於間接證實是改用特別預算，而據了解，海軍將編列約126億預算採購36架銳鳶二型無人機，等同一年就會有12架交付；而原先前面架銳鳶二為量產前的試作機，屆時會裝不同裝備和機行，待中科院測試後會綜合出1架量產機型。

