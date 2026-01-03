公開點名廢死聯盟！郁方重話開砲：別拿受害者的血去暖加害者

郁方(圖)聲援剴剴案不遺餘力，如今更公開重砲廢死聯盟「拿受害者的血去暖加害者」。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕震驚全台的虐童致死「剴剴案」進入二審關鍵階段，涉案惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹一審分別判處無期徒刑與18年徒刑，檢辯雙方均提起上訴，高等法院上月22日續行審理並提解2人出庭。長期關注此案的藝人郁方也親赴現場聲援，語帶哽咽高喊「唯一死刑」，強調此案不只是個案，而是對整個台灣社會的重大警示。

郁方今(3日)直言自己研究了「廢死」議題的歷史背景，指出相關討論可追溯至18世紀，二戰後因部分國家曾利用死刑進行大規模殺戮，才逐漸引發質疑。她也理解廢死聯盟最核心的理由在於「錯判無法回頭」，但在21世紀的今日，科技、科學鑑定與監視系統早已大幅進步，她強調，錯判機率已「太小、太小、太小」，不應再成為縱容極端惡行的理由。

郁方進一步質疑，若真出現錯判問題，應該被檢討的是法律與制度，而不是「拿受害者的血去暖加害者！」她痛批整個社會反而必須為加害者付出更多成本，卻鮮少有人為受害者發聲，不解直問，「誰來補償受害者的冤屈？」並指出自古以來「殺人則死、以命償命」，本就是法律精神，「真的不需要假道學，可以被教化早就被教化了，不管可不可以被教化，他們應該為自己的行為負起責任！」

最後，郁方引用自己相當欣賞的一位檢察官所說的名言，「原諒他們是上帝的事情，我們的責任就是送他們去見上帝」，並提及國民法官制度正是為避免司法陷入同溫層，只從冷冰冰的法律條文出發。她呼籲法官慎思重刑，讓剴剴案成為真正能保護孩子的判例，而非僅止於參考書，更疾呼「自己的孩子自己救」，盼社會共同站出來。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

