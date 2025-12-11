公開點名馬英九賣台 劉寶傑怒嗆：變得讓人非常厭惡

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

媒體人劉寶傑昨(12/11)表示，前總統馬英九是最懂兩岸關係的人，但現在卻開始說兩岸是國內事務，還大力抨擊日本首相高市早苗的言論，他不客氣地表示，這就是賣台。

前總統馬英九去年赴中國​​哈爾濱「太陽島賓館」，與中共高層宋濤會面，資料照，馬英九基金會提供

劉寶傑日前投書指出，若台灣自己都接受一中，接受兩岸問題是中國人自己的問題，依照《聯合國憲章》第2條第7項中的不干涉內政原則，台灣只能在沒外援的情況下，單獨面對中國，若你是中國，會不攻台嗎？因此也不滿不斷強調憲法一中的馬英九等政治人物。

廣告 廣告

劉寶傑昨接受專訪並表示，馬英九自從跟中國國家主席習近平二會後，已經連續兩年未撰文紀念64，還經常公開說，兩岸是國內事務，外部人不要插手，而這次高市早苗的涉台談話，馬英九也拉高分貝批評，自己認為馬英九已經變了，讓他非常厭惡。

劉寶傑指出，若照馬英九所言，兩岸是國內事務，外部人不要插手，那當中共侵台時，美日能不能插手？若不能，台灣如何在沒有國際奧援的情況下對抗？這等於是逼台灣無路可走。

劉寶傑說，國際上多數的認知是，世界只有一個中國，而中共是這個中國的唯一合法政府，中共長年來又不斷宣稱台灣是不可分割的一部分，這部分最懂的是馬英九，因為陸委會主委、研考會主委、法務部長等等，馬都當過，所以這麼懂的還說這種話，除了賣台二字，自己沒有其他的想法。

更多FTNN新聞網報導

日本戰機遭中國戰機雷達照射 美日台三方回應曝光

藍白掩護周萬來避答助理費除罪化爭議？林楚茵：臭不可聞

外資7個月賣超近4千億 立委喊話：國安基金加碼至1兆

