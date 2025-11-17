公開「淫魔富豪」檔案眾院有望過關 川普髮夾彎力挺：沒什麼好隱瞞的
美國總統川普多次反對國會投票公布已故「淫魔富豪」艾普斯坦的檔案，但他在週日（11/16）一改先前立場，呼籲眾議院共和黨人應贊成公布艾普斯坦的檔案，罕見因為共和黨內部的反對而改變自身立場。
川普（Donald Trump）在結束佛羅里達的週末旅程後，於週日深夜在自家社群媒體Truth Social發文寫道：「我們沒有什麼好隱瞞的，是時候擺脫這場由激進左翼份子策畫、試圖轉移對共和黨巨大成就關注的民主黨騙局了。」
美聯社指出，川普的表態源於共和黨內部對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案公開問題的激烈爭論，其中包括他與「讓美國再次偉大」（MAGA）鐵桿支持者、喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的關係走向徹底撕破臉。
「我才不管！」川普在發文中寫道：「我唯一在乎的是共和黨人必須重回正軌。」
艾普斯坦因涉入教唆未成年少女賣淫被捕，在2019年8月於曼哈頓的一處監獄中死亡，官方說法是自殺，但疑點眾多。美國共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）與民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）近期聯名提案，要求司法部公開所有與艾普斯坦相關的檔案及通訊紀錄，以及其在聯邦監獄死亡的調查資訊。
川普數十年前曾與艾普斯坦一起合影，但川普堅稱，兩人在艾普斯坦被定罪前就已鬧翻。然而，眾議院委員會上週公布的電子郵件內容顯示，艾普斯坦認為川普「知道那些女孩的事」，但這句話的具體含意尚不清楚。
目前共和黨在眾議院居多數，擁有219個席次，民主黨則有214位眾議員。美聯社指出，儘管該法案能否在參議院通過仍不明朗，但支持者已在眾議院掌握足夠票數推動立法，預料將有「大批共和黨人」投下贊成票。
聯名提案的肯納週日接受NBC節目採訪時表示，他預計會有超過40名共和黨人投下贊成票，強調此舉並非針對川普，而是要追究所有涉嫌參與虐待數千名受害者的權貴責任。「這無關黨派之爭...艾普斯坦這一幫人必須滾蛋。」
美國眾議院議長強生（Mike Johnson）則似乎預期眾議院將果斷支持法案通過。「我們只需完成此事並推進（立法），沒有什麼好隱瞞的」，他在接受福斯新聞節目採訪時補充說，民主黨人此舉是為了攻擊川普，「因為他們認為這件事與他有關。但他與此事毫無瓜葛。」
