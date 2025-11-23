公關公司女CEO遊峇里島意外 踩空「腿卡石縫」半小時
台北市 / 綜合報導
有「公關界女強人」之稱的仲誼集團執行長岳啟儒，日前前往印尼峇里島旅遊，卻在SPA館意外踩空，膝蓋處卡在地板縫隙中動彈不得，最後是靠著工作人員不斷塗抹精油，加上岳啟儒忍痛轉動腿部角度，才順利把腿拔出來，但膝蓋與小腿，因為長時間與粗糙石面磨擦，留下了大面積擦傷，幸好沒有傷到骨頭。
仲誼集團執行長岳啟儒，坐在地上痛到說不出話來，因為她的左腳膝蓋卡在地面石板之間，動彈不得，仲誼集團執行長岳啟儒VS.同行同事說：「(拔出來那一刻，他們要集體歡呼)。」工作人員不斷幫他塗抹精油減少摩擦力，並透過塑膠袋幫她把卡住的腳，從石板中間拔出來。
仲誼集團執行長岳啟儒VS.同行同事說：「喔，天啊，好痛。」左腿終於脫困，讓岳啟儒鬆了一口氣，但腳上也傳來劇烈疼痛，因為她的膝蓋與小腿，長時間被卡在石板之間，被碎石顆粒不斷摩擦，留下大面積擦傷。
後續工作人員請來醫生為岳啟儒包紮傷口，原來她日前到印尼峇里島旅遊，卻在SPA館意外踩空，膝蓋卡進洗石子地坪當中，岳啟儒說當下工作人員還拿出電鑽，想破壞地面，但她擔心這樣會讓傷勢更嚴重，最後忍痛轉動腿部，才終於把腳拔出來，幸好隔天下午就搭機回台，過程驚嚇但順利脫險。
她除了分享自身經驗，也表示旅行真的要保意外險，遇到意外也要冷靜，保險達人則提醒國外就醫注意事項，保險達人劉鳳和說：「(旅行平安險)門診跟急診，都會有額度上的限制，少則1萬塊錢，多則10萬，20萬(元)，並不是像住院一樣，可以完全實支實付，旅遊平安險理賠內容醫療牽扯門診急診住院，門診跟急診會有額度限制，並非像住院可以實支實付。」
如果在旅遊期間有就醫需求，緊急就醫後，要注意保留單據，包括正本收據診斷證明書，並通知保險公司，回國後則得備妥相關文件，如果非中英文則要檢附翻譯，醫療收據及出入境證明文件，向保險公司申請理賠，出國旅遊最好做好萬全準備，不過老話一句，期待保險都用不到，平安最重要。
