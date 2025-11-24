公關女強人峇里島驚傳意外！「踩空膝蓋卡石縫」險脫困 皮都被磨掉

岳啟儒踩空雙腿嚴重擦傷。（圖／翻攝臉書／岳啟儒）

有「公關界女強人」之稱的仲誼集團執行長岳啟儒，近日在峇里島出差兼度假期間發生意外，於當地SPA館離開時不慎踩空跌落，膝蓋卡在洗石子地坪縫隙中，導致雙腿擦傷嚴重，受困將近半小時。所幸最終順利脫困，經現場醫師清創處理後無大礙，岳啟儒也於事後透過社群媒體分享這段驚險經歷，提醒民眾出國旅遊須留意安全並備妥意外保險。

岳啟儒表示，事發當時她正準備與同事合影，於是將手機交給服務人員，並側身移動一步協助取景，卻未注意腳下空隙，瞬間踩空跌坐在地，膝蓋正好卡入兩塊洗石子板中，無法動彈。現場工作人員雖試圖協助拉出，但由於地面由粗糙碎石構成，稍微移動即造成腿部皮膚嚴重磨損，疼痛難耐。

期間工作人員一度欲以電鑽破壞地面救援，岳啟儒則擔心會加劇傷勢而拒絕。隨後館內經理靈機一動，在其腿部倒上精油嘗試潤滑，並鼓勵她嘗試改變腿部角度自行脫困。終於歷經半小時後脫困，岳啟儒回憶：「咬著牙、忍著每一次移動時的刮傷劇痛，終於成功將腿抽出。」

岳啟儒在峇里島發生意外。（圖／翻攝臉書／岳啟儒）

脫困後，岳啟儒雖能站立行走，初步排除骨折等重大傷害，但雙腿外傷面積廣泛。館方隨即安排醫師到場進行清創與包紮處理，醫師亦提醒因當地環境較易感染，需持續觀察並妥善照護。

她強調，旅遊途中難免突遇意外，除了保持冷靜與自救能力外，妥善保險規劃與即時記錄（如拍照、錄影）也非常關鍵，對後續醫療與理賠有實際幫助。她也幽默自嘲，所幸此次意外發生在按摩與泳池活動結束後，「該玩的都玩到了」，並強調「小災抵大禍，平安回家最好。」

