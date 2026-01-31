公關災難？嘉南羊乳突發《鄭重聲明》嗆告網友 炎上後自行刪文

即時中心／林耿郁報導

有40年歷史的老字號「嘉南羊乳」，近期捲入公關公司「代操」社群媒體爭議，本來風波已經逐漸平息；沒想到昨（31）晚該公司再度發出《鄭重聲明》，承認社群創意都是來自公關公司；相關操作讓網友直呼傻眼。

在想什麼？台灣老字號品牌「嘉南羊乳」，近期因為小編在threads平台上的積極操作與互動，收穫不少網友好評：沒想到有公關公司跳出來，聲稱一切創意都是來自「代操」，讓粉絲直呼受騙；但「羊編」出面掛保證，稱社群操作都是出自「自己一個人」真人之手，爭議也漸趨平息。

但昨晚劇情上演180度大轉彎：嘉南羊乳晚間再度發出《鄭重聲明》，強調一系列「羊IP」社群行銷，確實是由「行銷公司」和「美樂蒂小姐」提供。呼籲各界立即停止對行銷團隊的不正當攻擊、惡意抹黑，更不排除訴諸法律處理。

對於這份聲明，網友紛紛直呼「傻眼」、「公關災難」，身為品牌方卻要維護公關公司，「到底誰才是甲方？」更有網友質疑「美樂蒂是什麼皇親國戚嗎」？「羊奶不用訂了」；但也有網友認為，如果雙方要保持合作，公司聲明是必要的，但態度之強硬「老人臭飄出來了」、「高層放火？沒救」；最新消息是嘉南羊乳已自行刪除《鄭重聲明》，但公關操作持續引發網友熱議。

