公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證

娛樂中心／程正邦報導

范姜彥豐（左）拍片控老婆粿粿出軌王子，粿粿也拍片反擊。（合成圖／翻攝自粿粿IG、范姜彥豐臉書）

17分鐘長片震撼彈：粿粿淚認「踰矩」，反控夫要價1600萬

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」

廣告 廣告

粿粿(右)與范姜(左)的婚姻，因為王子介入協議離婚中。（圖／翻攝自FB）

粿粿指出，范姜彥豐方甚至在協商當天，透過第三方提出了「打折方案原先的1600萬元可降至1200萬元，剩下的400萬元讓粿粿用來養育孩子到成年，之後男方將不再負擔任何費用。她嘆息婚姻走到這一步，談離婚的過程卻圍繞著金錢。

就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也感到心疼，上火線批范姜彥豐，喊話粿粿「妹，恭喜解脫了！」Kiwi說，即便粿粿已被攻擊的體無完膚即便會迎來的指控謾罵，她還是勇敢的還原3年來婚姻的問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但「換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作。」

Kiwi發文自稱「家人」力挺粿粿，卻遭網友重製貼上惡搞。（圖／翻攝自Threads @baimugirls）

公關大翻車？Threads流出「一個帳號1000記得刪掉」截圖

在輿論持續沸騰之際，網路上流傳一組Threads截圖，為這場婚變風波添上了公關危機的色彩。有網友指出，截圖顯示多個帳號以「粿粿家人」或「支持者」的名義，發布了內容高度雷同的貼文，開頭都是「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了出軌找理由...」。原Po嘲諷：「這個公關操作吸引我了…拜託，太粗糙了，必須看到最後一張，你就會了解了…那個真的要打屁股，不敬業，沒有職業道德」最後一張貼文截圖的結尾，竟出現了令人瞠目結舌的括號註記：（一個帳號1000記得刪掉）。

網友抓包其中一篇粿粿家人的發文，最後面「一個帳號1000」沒刪掉。（圖／翻攝自Threads @baimugirls）

許多網友紛紛留言質疑粿粿試圖透過「網軍」進行粗糙的洗白操作，紛紛表示：「這個公關公司也是真的蠻糟糕的！同樣的貼文，好幾個帳號，當網友無腦嗎」、「笑死還被抓包 要買網軍也買聰明一點的」、「好好笑，欸啊我還真以為那是他家人」、「原來是報價，剛剛看到其中一則，想說什麼跨號一個1000？我差點在留言留下」、「花幾個1000塊，想省下1600萬」。

網友懷疑粿粿（右）跟家寧找同公關團隊洗白翻車。（圖／翻攝自粿粿IG、秘月期POPOO YouTube）

網軍疑雲 反串陷害論

不過，也有部分網友提出懷疑，認為這類低級錯誤很可能是「有人陷害」，刻意製造假截圖來抹黑粿粿。「這也可能是有人陷害吧，之前Andy +0事件就出現過了，再一次也太蠢了吧」，還有網友指出，「第三張是原文，是真實帳號（Kiwi），其他都是網友反串的惡搞的……不是網軍。」

目前，關於「網軍截圖」的真偽尚無定論，但無論是公關操作不慎還是遭人陷害，都讓這場名人婚變風波的戰場，從家庭私事延燒到了網路輿論戰，使事件的複雜度與戲劇性持續升高。

更多三立新聞網報導

坐擁2100萬、月領5萬退休俸！65歲翁半年崩潰：有錢有閒卻「活在地獄」

纏訟十年逆轉！高院重審「割國旗案」 法官斥：呷碗內洗碗外

上海迪士尼直飲台淪「洗屁區」！網炸鍋：以後不敢喝了

「萬華鄧紫棋」鹹濕對話曝！與人夫聊絲襪、翹屁成鐵證 元配怒索百萬

