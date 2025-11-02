公關翻車？網瘋傳粿粿疑似千元買網軍證據 狂PO洗白文被網抓包

粿粿拍影片回應婚變風波。翻攝meigo.c IG



男星范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌「王子」邱勝翊，風波持續延燒，粿粿昨日（11/1）對此發布長達17分鐘影片親自回應出軌風波，正式承認和王子有「踰矩的行為」，為此表達歉意，不過粿粿也反擊，兩人婚姻早已出現裂痕，並指控范江彥豐在協商離婚期間索要高額費用，「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」

粿粿昨日親自回應出軌風波，不過同時也爆出范姜彥豐協議離婚時，不但索要高額費用，甚至協商當天還透過第三方提出「打折方案」，表示原先的1,600萬元可降至1,200萬元，剩下的400萬元讓粿粿用來養育孩子到成年，之後男方不再負擔任何費用，讓粿粿大嘆「婚姻談到最後，全變成金錢的數字」。

粿粿好友、前Uni-Girls成員Kiwi（林家莉）在粿粿發布影片後，也心疼發文力挺「妹，恭喜解脫了！」Kiwi表示，即便粿粿已被攻擊的體無完膚，她還是勇敢的還原3年來婚姻的問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但「換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作。」並表示粿粿被罵成這樣還敢說真話，很勇敢。

粿粿好友Kiwi（林家莉）發文批評范姜彥豐。翻攝自Threads @baimugirls

不過輿論持續沸騰之際，網路上卻流傳多張Threads截圖，有網友發現多個帳號都以「粿粿家人」或「支持者」名義發文，且內容幾乎一模一樣，開頭都是「我們道歉、我們認錯，但不是為了出軌找理由…」甚至還有一張截圖驚見括號註記「（一個帳號1000記得刪掉）」，疑似付費網軍操作曝光。

網友抓包其中一篇粿粿家人的發文，最後面「一個帳號1000」沒刪掉。翻攝自Threads @baimugirls

相關截圖在網路上瘋傳後，許多網友紛紛留言質疑粿粿試圖透過「網軍」進行粗糙的洗白操作，紛紛表示：「這個公關公司也是真的蠻糟糕的！同樣的貼文，好幾個帳號，當網友無腦嗎」、「笑死還被抓包 要買網軍也買聰明一點的」、「好好笑，欸啊我還真以為那是他家人」、「花幾個1000塊，想省下1600萬」。

但也有部分網友提出質疑，認為這類低級錯誤很可能是有人故意陷害，製造假截圖來抹黑粿粿，「這也可能是有人陷害吧，之前Andy +0事件就出現過了，再一次也太蠢了吧」，還有網友指出，「第三張是原文，是真實帳號（Kiwi），其他都是網友反串的惡搞的……不是網軍。」

