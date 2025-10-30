娛樂中心／李紹宏報導

范姜彥豐在IG上發布「毀滅式爆料」，苦嘆粿粿婚內出軌棒棒糖成員王子。王子隨後在臉書發聲明承認「超越朋友應有界線」，讓外界看傻眼，還有網友把「王子聲明文」丟給AI軟體ChatGPT，結果AI給的回應超毒辣，打臉王子「都在自我辯解、洗無辜人設」，只是在形象維持和自我切割，怒指文章內容「每一點都剛好踩雷，網友會爆氣，粉絲會流失」，引來超過81萬網友朝聖！

王子的道歉文連ChatGPT覺得問題很大，點出很多問題。 （圖／pexels）

這名網友在threads上發文指出，ChatGPT對王子的道歉聲明超不買單，首先劈頭就點出聲明「看似有誠意」，但在公關角度、語言結構和情緒邏輯上，ChatGPT認為有4個關鍵問題：

1.敘事邏輯模糊，焦點模糊

內文不斷暗示「沒有破壞家庭關係」、「只是過度關心」，會讓人把焦點放在自我辯解，而不是承擔行為責任。

廣告 廣告

2.用誤解和表達方式不當來弱化責任

文中有句「不是應有表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」，但前文都在強調只是關心，只有傾聽，沒有不當企圖或陰謀，會有「帶風向、切割責任」的嫌疑。同時指出，真正有力的道歉，會直接承認不該做的行為。

3.把「關係越界」說得太輕

王子提到「從一個單純的傾聽者，漸漸過度關心」，ChatGPT認為這句其實承認了情感介入，「讓人覺得是在淡化情感線重疊和時間軸」，強調「讓人覺得有鬼」。

4.把自己放在「被動／無意中」的位置

文中不斷強調「沒有預謀」，容易引起公眾反感，因為「看起來是在把責任推給環境，而不是自己選擇」。

ChatGPT認為王子道歉文避重就輕，敘事模糊。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，引來超過81萬人朝聖，狂讚ChatGPT根本邏輯戰神，「第一次覺得ChatGPT 不是官腔的回覆」、「好專業，他當初應該請GPT幫他寫聲明稿啊」、「在分析文字這塊真的很厲害」、「難怪聲明看起來這麼不誠懇」、「公關公司要失業了」。

范姜彥豐（中）開撕王子與粿粿「婚內出軌」。（圖／翻攝自meigo.c IG）

此外，也有其他網友在底下分享分析文，結果更毒辣，不僅嗆王子的聲明是「邏輯死亡現場」還「偷塞無辜人設」，甚至指出企圖用「我只是心疼她」來維持粉絲好感，結果就是「每一點都剛好踩雷，網友會爆氣，人妻老公會加碼，粉絲會流失」。

更多三立新聞網報導

坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群

陳沂納悶「為何王子光速認錯」？網曝恐有「關鍵爆料片」：千萬不能外流

廚餘政策又改！掩埋場變「盧秀燕毒湖」 綠議員拍桌轟他唬爛：下台啦

瞎員工尿在牛排上超過20次！警更挖出「地獄級影片」：根本不是人

