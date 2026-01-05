社會中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導

台北公館商圈驚傳竊案！一間經營11年的服飾店，5號凌晨12點多，遭一名竊賊闖入！這名竊賊明顯場勘過，爬上隔壁房屋的一樓屋頂後，從服飾店二樓員工休息室闖入，偷走一樓櫃台的八萬元現金！現在店長已經報案，警方也鎖定對象，全力追緝中。

凌晨12點多，服飾店早就打烊了，就見一名男子，全身包得緊緊緊，拿著手電筒，跑到櫃台，接著打開抽屜，左看右看，再打開收銀機，東翻西翻，接著把一袋鈔票拿在手裡，走上二樓後，大喇喇的將贓物，放在地上一一清點。

公館商圈竊案！ 小偷「爬二樓」闖服飾店得手八萬元。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「這名嫌犯早就鎖定了，這間服飾店二樓的員工休息室，於是他爬上隔壁一樓屋頂之後，打開門窗入內行竊。」

竊案就發生在台北公館商圈，這家經營11年的服飾店，5號凌晨12點多，這一偷店家一共損失8萬元，店家懷疑嫌犯明顯場勘過，否則不會對店內陳設那麼瞭若指掌。

服飾店店長張先生：「（嫌犯）感覺就很熟悉，一進來就直接朝我們，放錢的三個櫃子去直接拿取，然後拿完也沒有做任何的翻找，就直接就拿了錢就走，11年來第一次發生這種狀況。」

公館商圈竊案！ 小偷「爬二樓」闖服飾店得手八萬元。（圖／民視新聞）店家二樓員工休息室的窗戶老舊，嫌犯省去破窗麻煩，用手上下推動窗戶的鎖就鬆動打開，再加上一樓櫃台的抽屜，沒有再額外上鎖，因此嫌犯用工具輕輕一撬就撬開。

服飾店店長張先生：「有去問附近的店家，他們是說好幾年前，也是附近的2樓也是有遭竊，就在旁邊一樣是巷子的部分。」

現在警方鎖定犯嫌身分，正全力追緝當中，畢竟公館商圈店家林立，任誰都不想被小偷盯上。

