有民眾發現，公館商圈附近一處巷子，總有警車停在紅線上，但旁邊就是派出所，也有公務車位，停在這裡顯然不是要值勤，怒批根本是帶頭違停。反倒臨停民眾則通通被開單。但對此警方表示，公務車位如果臨時讓報案等民眾臨停，警車是被允許停放在後方巷子的紅線上。

深夜時間，巷子紅線上，一輛警車就這樣停著，車上沒人，也沒閃雙黃燈。過了幾天，一樣一輛警車停在同一條巷子的紅線上，而且停的更靠近路口，不同的是，這是另一輛警車，而且在白天。但換成民眾臨停同一個地方，通通被開單。民視記者周容萱：「有民眾發現警車經常停在台北市汀洲路三段60巷的紅線上，但其實往旁邊走幾步就是派出所，而且配有幾個公務車位。」

公館商圈警車帶頭違停？ 民眾跟進臨停吃紅單

民眾發現警車經常臨停汀洲路巷弄紅線，檢舉卻遭駁回。（圖／民視新聞）

怪的就是，派出所距離這巷子，就在50公尺內，也有三個以上公務車位，警車卻要停在這，民眾質疑根本是帶頭違停。可是依照程序檢舉，結果卻是被駁回。檢舉民眾：「滿常看到警車在這邊帶頭違停，收到這個檢舉的回覆，其實還滿錯愕的，過去也曾經看過，一排車子在這邊被警察開單裁罰，不曉得為什麼這個警車，可以停在紅線上面不是一樣的裁罰結果。」但畢竟不論有沒有警車，停紅線本來就屬違規。分局則回應，公務車格常需要提供民眾報案等事務臨停用，因此如果執勤警車需要，停在此處是被允許的。

公館商圈警車帶頭違停？ 民眾跟進臨停吃紅單

該紅線旁約50公尺就是派出所，且配也三個以上的公務車位。（圖／民視新聞）

其他民眾：「萬一他真的是在執行勤務的話，也許他有這個需要，但是因為我不了解這情況，我覺得萬一他執行勤務完，第一個轉頭就開我的單，敢停它後面的是勇者吧。」其他民眾：「這邊的社區那麼大，那邊巷道滿廣滿寬的，其實是可以釋出或多畫一些，不要畫的太密集，比如說你可以定時間。」只能說，警車違停，別有樣學樣，否則倒楣的是自己。

















