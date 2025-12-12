公館圓環公車疑搶快闖紅燈擦撞機車 業者：將加強教育

台北市 / 綜合報導

今（12）日早上10點多，台北市羅斯福路和基隆路口發生一起交通事故，一名女騎士綠燈起步準備左轉，卻和一輛同向直行公車發生擦撞，女騎士差點就捲進車底，畫面相當驚險，而事發地點就是日前被台北市府拆掉的公館圓環，所幸女騎士手腳擦挫傷沒有大礙，初步研判公車駕駛搶快闖紅燈造成車禍，而公車業者也承認是駕駛未依號誌行駛，將會負起全部責任並加強教育。

號誌燈剛亮起，騎士從左轉區，準備起步，但這時內側公車，突然加速通過，換個角度再看一次，內側公車專用道，明明亮了紅燈，但公車卻搶快闖過路口，正要左轉的女騎士，完全來不及反應整個人，被撞飛在地。

廣告 廣告

驚險車禍發生在今（12）日，上午10點多台北市，羅斯福路和基隆路交叉口，這裡不僅車流量非常大，有七岔路口，更是日前吵得轟轟烈烈，被台北市府拆掉的公館圓環，附近民眾說：「外線道的話比較多機車沒錯，內線道現在也是會有機車了，多少都會有風險啦，那這個政策好與不好只能看後續。」附近店家說：「公車這樣上來(平面)的話，就是大家會擠在一起，台北公車司機都滿衝的，說是要禮讓大小車，平常也沒有感受出來。」

這處路段圓環被拆掉前，公車走在專用地下道，但圓環被拆掉後，地下道被填平，公車改走平面道路，緊鄰機車左轉專用道，王姓女騎士左轉時，張姓公車駕駛，則闖紅燈直行造成車禍。

大都會汽車客運稽查科副理陳育昆說：「(駕駛)看錯了號誌燈號，導致說與機車騎士發生擦撞，那本公司都會負完全的責任，要求所屬行經該路口的駕駛長，依號誌來做正確的行駛。」

台北市交通分隊中正二分隊小隊長李彥逸說：「本案肇事駕駛違規行為，將於分析研判後，依道路交通管理處罰條例第53條舉發。」所幸王姓女騎士，手腳擦挫傷沒有大礙，而車禍的詳細肇事原因，警方持續釐清，但公館圓環議題，日前才吵得轟轟烈烈，圓環拆除後又傳事故，問題再度引發討論。

原始連結







更多華視新聞報導

公館圓環通車首上班日塞爆 蔣萬安下達優化指示

公館圓環施工首個上班日 李四川：車流順暢.達到預期效果

公館圓環首上班日一早塞爆！ 北市府祭出「4調整措施」盼改善

