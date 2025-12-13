公館圓環拆除吵翻天！北市研考會秀民調：多數市民肯定改造

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市公館圓環自9月底拆除改為平面十字路口以來，原本的圓環與公車專用地下道一併填平，羅斯福路與基隆路口調整為正交路型。從施工期間到啟用後持續引發討論，不論是車流動線、號誌配置，或行人穿越方式，都在社群平台上掀起正反意見。台北市政府研究發展考核委員會今（13）日公布最新民意調查結果，顯示在爭議聲中，多數市民對整體改造方向與市府執行表現仍給予肯定。

最新民調顯示，多數市民對整體改造方向與市府執行表現仍給予肯定。（圖／市政府提供）

北市研考會於今年10月辦理市政議題民調，除調查公共空間吸菸行為與禁菸政策外，也納入公館圓環改造議題。調查顯示，多數市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，並有72.2%支持「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」，另外，63.2%市民支持公館圓環改為平面十字路口後，表示車流方向更為清晰、行人通行的安全性也有搜提升，其中66.9%機車族與62.5%開車族改善感受相對明顯；此外，對於工程推動過程，75.3%市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意。研考會表示，整體而言，64.7%市民對市府推動公館圓環改造的整體表現給予正面評價。

除交通議題外，調查也反映市民對公共空間秩序的期待。在吸菸行為方面，多數市民曾遇到行走中吸菸造成不便，並支持政府推動禁止邊走邊吸菸、引導吸菸者至固定吸菸區的管理方式，顯示市民對改善生活環境與公共空間品質抱持高度關注。

研考會表示，本次調查結果顯示，儘管公館圓環改造在拆除前後引發不少討論，但市民整體仍傾向支持以安全與專業為核心的交通改善方向，市府後續也將持續觀察實際交通運作情形，作為調整與政策精進的重要參考。

本次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年10月20日至10月23日執行。成功訪問20歲以上臺北市民1,078人，拒訪2,154人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

