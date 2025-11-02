公館圓環拆除滿月！事故數下降 機車追擦撞占大宗

公館圓環拆除，填平公車地下道改成正交路口，開放機車直接左轉。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府以提升交通安全為名，日夜趕工17天將連續7年蟬聯台北市交通事故熱點冠軍的基隆路、羅斯福路口「公館圓環」拆除，填平公車地下道改成正交路口；並開放機車直接左轉。9月29日啟用後已滿月，交通警察大隊統計，同樣是9月29日至10月29日，2022年至去年事故件數介於16到20件，改正交後下降至11件，受傷人數從7人降至1人，過往常見同向擦撞問題大幅減少，追撞類型則有5件，事故第一當事人以機車9件佔大宗。

數據資料顯示，過去3年(不含今年)A2類(人員受傷或車禍發生24小時後有人死亡)3至5件，A3類(車輛或財物受損)12至16件，今年則是各1件、10件，合計11件，1人受傷，無人死亡。碰撞類型上，圓環拆除前、2022年至去年同期約有10至16件同向擦撞，常發生於圓環內且多有變換車道所致；圓環拆除後同向擦撞情況減少至5件，另有5件是追撞、1件自摔。

警方指出，根據跨局處及專家學者會議指出，改成新路型到用路人適應，大約需要觀察半年，再去進行交叉比對分析。這次變動較大的是，除了福和橋往基隆路方向，機車需要兩段式左轉以外，其他方向均可直接左轉，如果騎士路不熟的話，仍按過去習慣騎乘，直至快到路口處才發現可以直接左轉，臨時緊急變換車道，容易發生車禍。

市議員張志豪表示，市府應在提升安全之餘，也需兼顧通行順暢和不同通勤族群的權益。不少公車族反映，公車等待時間拉長，質疑是否減班發車或是拉長班距，導致排隊上車人潮增加，也有汽車駕駛抱怨尖峰時段，上班時間福和橋進城方向下橋處、下班時間辛亥路往基隆路方向等多地仍會塞車，尤其雨天、車禍發生更是如此，代表配套措施未能完整到位，也建議市府應多與基隆路、羅斯福路東南角，因新路型而受到影響的學府里居民多溝通，優化進出動線降低民怨。

交控中心指出，晨峰部分，每逢雨天，羅斯福路往北(文山新店往公館方向)早上8點至8點半，上班停等車隊可長達320公尺至1公里，加上10月22日發生事故，則可長至1.3公里，行駛速率13至16kph；福和橋往東(中永和往基隆路方向)，早上8點半至9點，雨天停等車隊可長達490公尺至810公尺，行駛速率12至17kph。

昏峰部分，羅斯福路往南(公館往文山新店方向)雨天晚間6點至7點之間，下班停等車隊長度約275公尺，行駛速率介於17至18kph；基隆路往西(基隆路往中永和方向)10月約有16天的下午5點半至晚上7點之間，停等車隊約維持290公尺，行駛速率14至21kph，車流已趨於平穩，與動工前相當。

