公館圓環拆除車禍降5成 蔣萬安：北市當交通安全領頭羊

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今(28)下午到文山區與里長座談，首先就對直接影響文山區的公館圓環拆除決策說明，強調是落實人本交通，去年9月29日拆除後，統計到12月31日止，交通事故大幅下降50%；而台北市去年一整年A1交通死亡事故的發生件數，創歷史新低，每10萬人A1事故發生的比例，也是六都最低，表現最優，北市會持續扮演領頭羊，給市民更安全的環境。

台北市政府去年執行公館圓環拆除，首當其衝的就是文山區通勤民眾的交通時間受到影響；蔣萬安今天出席文山區里長座談時，報告市府重大建設時，首先就提及公館圓環的拆除，是要落實人本交通，並強調要從過去的「車本位」轉換成「人本位」，必須要勇敢的克服許多困難，因此不只在文山區，在各區的人行空間都增加，就是希望帶給用路人更安全、舒適的用路環境。

蔣萬安強調，公館圓環是7叉路口，連續7年是台北市交通事故發生最多的地方。不管多嚴重的交通事故，任何車禍一旦發生，背後都是破碎的家庭，以及漫長的復健之路及龐大的醫療經費支出。他強調，面對這樣的問題不能視而不見，必須解決，因此去年拆除公館圓環，改善相關路型，拆除後能減少交通事故的發生。

蔣萬安說明，安全是最優先的考量，去年9月29日拆除公館圓環後，統計到年底12月31日，交通事故的發生大幅下降50%，「這就是具體的成果」，市府會持續的監測跟觀察，解決安全的問題以後，能盡量維持順暢。

蔣萬安特別強調，去年一整年，台北市A1交通死亡事故的發生件數，不只沒有增加，還創下歷史以來A1事故的新低，「這是非常不容易的事」；甚至在六都的比較，每10萬人A1事故發生的比例也是6都最低，表現最優，「北市會持續扮演領頭羊，加倍努力帶給市民更安全的環境。」

